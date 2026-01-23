MHMP: Stanice metra Flora se kvůli rekonstrukci na deset měsíců zavírá

Její součástí je také výměna původních, více než 45 let starých, tříramenných sovětských eskalátorů. Stanice Flora má z nástupiště pouze jeden výstup, kvůli výměně eskalátorů proto bude včetně vestibulu a celého podchodu pod Vinohradskou ulicí po ukončení provozu metra v neděli 1. února 2026 na zhruba deset měsíců uzavřena. Během této doby DPP doporučuje cestujícím využívat sousední stanice metra Želivského nebo Jiřího z Poděbrad a pravidelné tramvajové linky 10, 11, 13 a 16. Předpoklad otevření zmodernizované stanice Flora je na přelomu listopadu a prosince 2026. Kompletní modernizaci stanice Flora a výstavbu jejího bezbariérového zpřístupnění realizuje sdružení společností STRABAG a OHLA ŽS.
Stavební práce na kompletní modernizaci stanice Flora a budování jejího bezbariérového zpřístupnění začaly na začátku října 2025. V současnosti jsou kompletně odstrojeny podhledy ve vestibulu stanice a podchodu pod Vinohradskou ulicí. V úrovni vestibulu probíhají práce na demontáži současného vybavení toalet a obchodních jednotek. V úrovní nástupiště zhotovitelé odstrojili obklady ze stropů všech tří lodí i ze zdí za oběma kolejišti. Na druhé koleji je v současnosti dokončena i demontáž ochranných zontů. V lokálních záborech jsou na nástupišti odstrojeny také kamenné obklady stěn. Paralelně s tím probíhají práce na odstrojování v neveřejných, technických částech stanice a na povrchu hloubení stavební jámy pro budoucí výtahovou šachtu a nouzové schodiště. Aktuálně je vyhloubeno necelých 10 metrů z celkem 22, ze kterých následně budou pokračovat ražby přestupní chodby.
Po ukončení provozu metra v noci z neděle 1. na pondělí 2. února 2026 a úplném uzavření stanice včetně vestibulu a podchodu se naplno rozeběhne odstrojování v celém rozsahu stanice. Jako první přijde na řadu demontáž eskalátorů a jejich strojovny. Zhruba deset měsíců mají zhotovitelé na realizaci sanací průsaků ve všech částech stanice, deinstalaci původních eskalátorů a jejich strojovny, vybudování nových podpůrných zídek, instalaci nových pohyblivých schodů včetně strojovny, výměnu desítek kilometrů veškerých kabelových rozvodů slabo i silnoprodu, vzduchotechniky, osvětlení, kamenných obkladů stěn, rekonstrukci elektorozvodny, opětovné nastrojení stanice a její uvedení do provozu na přelomu listopadu a prosince letošního roku.
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – UZAVŘENÍ STANICE METRA FLORA
Z důvodu rekonstrukce bude od pondělí 2. února 2026 přibližně na deset měsíců uzavřena stanice metra Flora. Během této doby budou vlaky metra stanicí pouze projíždět sníženou rychlostí. Současně bude zcela uzavřen vestibul a podchody stanice.
Jako náhradní dopravu k uzavřené stanici Flora lze využívat pravidelné tramvajové linky od okolních stanic metra linky A: Náměstí Míru – linky 10, 11 a 16, Jiřího z Poděbrad – linka 13 a Želivského – linka 16.
Opatření pro chodce
Během celé doby uzávěry stanice nebude možné využívat její vestibul ani podchody. Až do opětovného zprovoznění stanice v nich logicky nebudou fungovat obchody ani veřejné toalety. Vinohradskou ulici bude možné přecházet pouze po vyznačených přechodech pro chodce.
