DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Požadujeme úplný zákaz zábavní pyrotechniky

Petici DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT za ukončení používání a prodeje zábavní pyrotechniky, petard, ohňostrojů i tzv. lampionů štěstí podpořilo již skoro 51 tisíc občanů.
Text petice
My, níže podepsaní, žádáme o zákaz používání a prodeje tzv. zábavní pyrotechniky, dělobuchů, petard, ohňostrojů i tzv. lampionů štěstí. A to z těchto důvodů:
1. Při používání zábavní pyrotechniky dochází ke zranění lidí i zvířat, k otravám, výbuchům a úniku jedovatých látek do ovzduší. Ročně se eviduje velké množství popálených či poraněných lidí, poškozených a zničených aut nebo jiného majetku, ale zábavní pyrotechnika a ohňostroje mají rovněž na svědomí nezanedbatelné číslo vyděšených, ztracených, zraněných a mrtvých zvířat, a to jak domácích mazlíčků, tak vyplašené a vystresované lesní zvěře, nemluvě při tom o znečištění vzduchu a vody.
2. Zábavní pyrotechnika, včetně ohňostrojů, vytváří hluk, výbuchy, světlo, resp. světelné znečištění, zápach, znečišťuje ovzduší, vody a půdu. Škodí životnímu prostředí tím, že kontaminuje oblast jedovatými chemikáliemi a působí znečištění vodních ploch a zdrojů. Dochází ke kontaminaci ovzduší, kdy se těžké kovy z ohňostrojů, jako barium a stroncium, dostávají do vzdálenosti několik stovek metrů. Exploze pyrotechniky a ohňostrojů uvolňují chemické látky, resp. jedovaté zplodiny, které negativně působí na zdraví lidí a zvířat, kontaminují půdu, rostliny a vodu. Do vody se dostávají zdraví ohrožující perchloráty, které zabraňují vstřebávání jódu a způsobují např. onemocnění štítné žlázy. Pevné částice, např. popílek v kouři, poškozuje ovzduší a životního prostředí. Zábavní pyrotechnika a ohňostroje přispívají také k ničení ozónové vrstvy.
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
3. Životní prostředí rovněž nezanedbatelně poškozuje i odpad ze zábavní pyrotechniky. Nehledě na samozřejmost faktu, že používání zábavní pyrotechniky zvyšuje v širokém okolí riziko požáru. Zde je vhodné připomenout, že zábavní pyrotechnika se vyrábí převážně v rozvojových zemích, kde nejsou dodržována bezpečnostní pravidla a standard.
4. Při současné bezpečnostní situaci může být zábavní pyrotechnika lehce zaměnitelná s reálným nebezpečím teroristických útoku.
5. Negativní dopady zábavní pyrotechniky jsou i vůči lidem. Jde o hluk, který negativně působí na psychický stav starších osob, malých dětí a nemocných nebo citlivých osob. Hluk obtěžuje i ostatní lidi. Dochází ke škodám na majetku a nezřídka i k požárům. Dochází též k otravám těžkými kovy z ohňostrojů. Riziko zranění při neopatrné manipulaci nebo v blízkosti výbuchu, např. poškození sluchu či očí, popálení, utržení prstů, šok a trauma. Světelné záblesky a výbuchy mohou vyvolat u lidí trpících epilepsií i záchvat.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
6. Zvířata mají mnohem citlivější smysly než lidé, např. mají až 50 krát lepší sluch, a proto snášejí bouchání petard hůře a je pro ně velice traumatizující a bolestivé. Zejména pro mláďata přímo ohrožují na životě. Zvířata bývají zmatená, dezorientovaná a vystresovaná. Používání zábavní pyrotechniky znamená pro zvířata šok, trauma, zmatek, úzkost a strach. Jsou vyděšená, schovávají se a snaží se před hlukem a výbuchy uniknout.
7. Zábavní pyrotechnika se používá výhradně za tmy a následkem slepé paniky dochází k vážným zraněním, doživotním traumatům a zvířata mohou fyzickým či psychickým následkům podlehnout. Používání zábavní pyrotechniky znamená trauma i pro domácí zvířata a domácí mazlíčky. Psi a kočky se velmi lehce zaběhnou a ztratí se. Zvířata v panice dezorientovaně utíkají a střetávají se s motorovými vozidly nebo vlaky, způsobují nehody a umírají. Postižené panikou a šoky jsou volně žijící zvířata, ale i zvířata zavřená na farmách. Ptáci v úleku narážejí do drátů elektrického vedení, do pevných překážek a skleněných ploch. Zbytky ohňostrojů uvolňují škodlivé látky, které škodí ovzduší a vodě. Tam pak vodním ptákům a zejména rybám.
8. V posledních letech se nárůst používání zábavní pyrotechniky dostal do neúnosného stavu, a proto vidí jako jediné řešení úplný zákaz používání a prodej zábavní pyrotechniky. Zákaz používání zábavní pyrotechniky řeší i v jiných státech. Zákaz používaní petard a zábavní pyrotechniky platí v Maďarsku, v Itálii, ale i celé řadě měst jako např. v Bruselu, Paříži, Miláně, Neapoli. Tento zákaz platí rovněž v řadě německých měst. Je zde omezený prodej a používání zábavní pyrotechniky a uvažuje se o dalším zpřísnění, či dokonce o úplnému zákazu používání pyrotechniky. V Rakousku platí od roku 2013 úplný zákaz prodeje zábavní pyrotechniky a od roku 2016 je už její prodej a držení trestným činem.
9. Pouštění tzv. lampionů štěstí je extrémně nebezpečným hazardem. Hořící a neřízené lampiony jsou totiž časovanou bombou. Kromě toho, že mohou cokoliv zapálit, jsou také velkou zátěží pro životní prostředí. Některé země je proto úplně zakazují včetně jejich prodeje. Ve chvíli, kdy je lampion vypuštěn, se z něj stává nebezpečí úplně pro všechny. Nikdo nedokáže odhadnout, kam jej vítr odvane či kam dopadne, a z minulosti víme, že lampiony takto napáchaly už mnoho tragédií.
10. Přednost před tzv. zábavou by měla mít vždy ochrana lidí, zvířat, životního prostředí a majetku, kterou ohňostroje a ostatní podobná zábava hrubě porušuje a ohrožuje.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
- ochrana zvířat a jejich práv
- ochrana lidí a jejich práv
- ochrana přírody, životního prostředí, ovzduší a podnebí, resp. klimatu
- ochrana krajiny a kulturního dědictví
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si od svého vzniku klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.
NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ.
CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.