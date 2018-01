MŠMT podpoří mimoškolní aktivity nadaných žáků

Dotace pro nadané žáky je určena na financování zájmového a neformálního vzdělávání žáků základních a středních škol ve věku 13 – 19 let. O dotaci si mohly žádat neziskové organizace, střediska volného času, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. Důraz byl kladen na projekty přírodovědných, technických a dalších vybraných oborů. Cílem je posílit zájem a motivaci nadaných žáků k rozvoji jejich vědomostí.

Díky programu by se měla rozšířit nabídka zájmových aktivit pro nadané žáky v krajích, a to díky propojení s krajskými sítěmi podpory nadání. „Jsem přesvědčen o tom, že tento program, do kterého se zapojí všechny kraje, je velkou nadějí pro vzdělávání žáků a studentů, kteří dosahují nadprůměrných výsledků a budou konkurenceschopní i v mezinárodním měřítku,“ uvedl náměstek sekce na podporu sportu Karel Kovář.

Finanční podporu získalo 35 žadatelů, v rámci jejich projektů bude vzděláváno 7114 nadaných žáků. Jedním z příjemců je například Univerzita Karlova, která organizuje soustředění Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tematikou na Přírodovědecké fakultě. Podporu získal také Klub Domino, Dětská tisková agentura na organizaci dalšího ročníku Expedice Mars, která se věnuje celkovému rozvoji talentované mládeže.

Nadané žáky podporuje MŠMT také prostřednictvím dotačního a rozvojového programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, na nějž je určeno 38,5 milionu. Do těchto soutěží se aktivně zapojuje ve školních, okresních, krajských, ústředních až mezinárodních kolech na 2,3 milionu žáků. Na zabezpečení účasti českých zástupců ministerstvo vynaložilo částku přes 3,1 milionu. Čeští zástupci v roce 2017 na těchto soutěžích získali celkem 60 medailí. V mezinárodních vědeckých středoškolských soutěžích přitom čeští žáci získávají ocenění opakovaně a patří mezi světovou špičku.