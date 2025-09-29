MŽP: Memorandum potvrzuje spolupráci všech klíčových partnerů

„Vodní dílo Vlachovice je klíčovým krokem k zajištění dostatku vody pro Zlínský kraj. Pomůže v období sucha i při povodních, které v minulém roce ukázaly zranitelnost obcí. Projekt proto aktivně podporujeme – již v červenci vyhlásil resort životního prostředí výzvu na tvorbu generelů odtokových poměrů urbanizovaného povodí s celkovou alokací sto milionů korun a až stoprocentní dotací. Pokud Ministerstvo financí uvolní další finanční prostředky pro Ministerstvo životního prostředí, připravíme i výzvu na realizaci opatření k hospodaření se srážkovou vodou v obcích v souvislosti s výstavbou díla Vlachovice, a to s 90% finanční podporou,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že Ministerstvo životního prostředí výzvu na financování nákladů na pořízení generelu odtokových poměrů a nakládání s dešťovou vodou pro území dotčených obcí již vyhlásilo. Cílem této výzvy je tvorba studií o vlivu urbanizace na odtok srážkových a povrchových vod a o možnostech prevence záplav a lepší hospodaření s dešťovou vodu.
V souvislosti s výstavbou vodárenské nádrže Vlachovice, která kromě jiného posílí zásobování Zlínského kraje vodou prostřednictvím propojených vodárenských soustav, je patřičná pozornost věnována také kvalitě vody přitékající do nádrže. „Dnešním podpisem memoranda o spolupráci byly stvrzeny kroky všech účastníků především ve vztahu k řešení otázky odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích. Povodí Moravy zajistí zpracování projektové dokumentace nezbytné pro povolení a výstavbu čistíren odpadních vod, kanalizačních přivaděčů, oddílné splaškové kanalizace a jednotlivých kanalizačních přípojek v dotčených obcích,“ říká generální ředitel Povodí Moravy David Fína. Zajistí také zpracování technicko-ekonomické studie, která vyhodnotí a porovná možné varianty řešení této infrastruktury v povodí Vláry včetně posouzení provozních modelů z hlediska obcí Újezd, Vysoké Pole, Loučka, Vlachova Lhota, Haluzice, Vlachovice, Drnovice, Tichov a místní části Smolina Města Valašské Klobouky. „Dokončení dokumentace pro stavební povolení splaškové kanalizace předpokládáme v prvním čtvrtletí příštího roku a zahájení stavebních prací pak v létě 2027,“ dodává Fína.
Důležitým bodem memoranda jsou závazky ohledně financování vyvolaných investic. „Ministerstvo zemědělství se kvůli zajištění financování čistíren odpadních vod a splaškové kanalizace včetně jednotlivých přípojek zavázalo vypsat specializovaný dotační program. Jeho podmínky zohlední vysokou prioritu výstavby vodního díla Vlachovice a potřebu zajištění vysoké kvality vody v nádrži,“ vysvětluje ministr Marek Výborný (KDU-ČSL) roli Ministerstva zemědělství (MZe). Také projektovou přípravu odkanalizování obcí, kterou zajišťuje Povodí Moravy, financuje dotace MZe a částečně také z dotace Zlínského kraje.
Zlínský kraj deklaroval, že finančně podpoří realizaci kanalizací, vodovodů a silnic v obcích dle stávajících pravidel podpory technické infrastruktury v území. „Stavba přehrady je pro náš kraj mimořádně důležitá a jednoznačně ji podporujeme. Jsme připraveni obcím pomoci financovat jejich nezbytné investice vyvolané přípravou vodní nádrže, a to až do výše deseti procent,“ uvádí hejtman Radim Holiš (ANO).
Jednotlivé obce se v memorandu zavazují prodat Povodí Moravy své pozemky, které jsou trvale dotčené výstavbou vodního díla a přeložkou silnice III/4942. Dále také poskytnou součinnost v dalších krocích přípravy projektu.
Povodí Moravy pokračuje v projektové přípravě vodárenské nádrže. Projektová dokumentace je ve vysokém stupni zpracování a zahrnuje všechny potřebné činnosti, které přinesou podklady pro zajištění povolení a návrh výstavby vodárenské nádrže. „Na konci února 2025 byl dokončen podrobný inženýrsko-geologický průzkum a v květnu 2025 byla podána žádost o stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA). V návaznosti na vydání stanoviska EIA předpokládáme, že žádost o stavební povolení vodního díla bychom podali do konce roku 2026,“ uvádí Fína. Samotná výstavba vodního díla by mohla začít v roce 2029.
VD Vlachovice zajistí spolehlivý zdroj povrchové vody pro zásobování obyvatel Zlínského kraje pitnou vodou a pokryje potřeby vody v území s nedostatkem podzemních zdrojů vody. Dodávky vody a nadlepšování průtoků ve Vláře nádrž zabezpečí díky zásobnímu prostoru o objemu 23 mil. m³. Celkový objem bude 29,1 mil. m³, k transformaci povodní bude vyčleněn prostor o objemu téměř 4 mil. m³.
Rovnocennou součástí připravovaného komplexního záměru je revitalizace krajiny, ozdravení zemědělských a lesních ploch a vytvoření podmínek pro zapojení vodního díla do krajiny. Přírodě blízká opatření v území přispějí k zadržování vody v krajině. Jde o soubor revitalizací, malých vodních nádrží, tůní a opatření optimalizujících chod splavenin a současně pozitivně ovlivňujících kvalitu vody. Aktivity na plochách zemědělsky využívaných pozemků se zaměřují na protierozní zásahy, zadržení vody a organizační opatření umožňující zemědělskou činnost v povodí nádrže.
autor: Tisková zpráva