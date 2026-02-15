Turek (Motoristé): Nejde mi o funkce, jde mi o to věci skutečně měnit

Věřil jsem, že když opustím bruselské "umakartové zlo", doprovázené velkolepým papalášským životem, pomohu republice víc, a opravdu to tak je. Jako "neministr" musím říci, že mé nové působení za měsíc (dobrovolně neplacené - tak jaké koryto?) pozice Vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal dokonale navazuje na mou práci a je mnohem efektivnější a s větším dopadem.
I přes prezidentovu snahu Green Deal zachránit jsem otevřel "již uzavřené" akcelerační zóny (větrné elektrárny), hýbeme s emisními povolenkami pro domácnosti, snažíme se vracet peníze z ETS do brutálně poškozeného průmyslu a odvracíme další krachy, zachraňujeme budoucnost automobilového průmyslu, zachraňujeme olovo, ušetřili jsme největší procento ze všech ministerstev v rámci rozpočtu a vrátili jsme jako prioritu ochranu přírody před "bojem s klimatem", do kterého se rozpouštělo mnoho miliard a do propagace stovky milionů... Také konečně skutečně začínáme chránit zvířata.
Od voleb jsou zájmové skupiny a média dlouhodobě živeny na veřejných penězích namířeny proti mé maličkosti, a tak se nedivím aktuálnímu "průzkumu", který uvádí, že prezident má důvěru 70 % lidí a já jen 30 %. I kdyby to nebyl případ, že "nevěřím průzkumu, který si sám nezfalšuji", je to ohromné číslo, doprovázené absolutní známostí.
Jednou pravda vyjde najevo a já vám děkuji za podporu a že nonstop mohu makat na odvracení Green Dealu s podporou nové vlády, je to z mého hranatého pohledu nejdůležitější agenda dneška a záchrana toho, z čeho jsme vzešli. Nejde mi o funkce, jde mi o to věci skutečně měnit.
