Turek (Motoristé): Nejde mi o funkce, jde mi o to věci skutečně měnit

15.02.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům práce pro Ministerstvo životního prostředí

Turek (Motoristé): Nejde mi o funkce, jde mi o to věci skutečně měnit
Foto: Hans Štembera
Popisek: Filip Turek

Věřil jsem, že když opustím bruselské "umakartové zlo", doprovázené velkolepým papalášským životem, pomohu republice víc, a opravdu to tak je. Jako "neministr" musím říci, že mé nové působení za měsíc (dobrovolně neplacené - tak jaké koryto?) pozice Vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal dokonale navazuje na mou práci a je mnohem efektivnější a s větším dopadem.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
3%
1%
hlasovalo: 47297 lidí

I přes prezidentovu snahu Green Deal zachránit jsem otevřel "již uzavřené" akcelerační zóny (větrné elektrárny), hýbeme s emisními povolenkami pro domácnosti, snažíme se vracet peníze z ETS do brutálně poškozeného průmyslu a odvracíme další krachy, zachraňujeme budoucnost automobilového průmyslu, zachraňujeme olovo, ušetřili jsme největší procento ze všech ministerstev v rámci rozpočtu a vrátili jsme jako prioritu ochranu přírody před "bojem s klimatem", do kterého se rozpouštělo mnoho miliard a do propagace stovky milionů... Také konečně skutečně začínáme chránit zvířata.

Od voleb jsou zájmové skupiny a média dlouhodobě živeny na veřejných penězích namířeny proti mé maličkosti, a tak se nedivím aktuálnímu "průzkumu", který uvádí, že prezident má důvěru 70 % lidí a já jen 30 %. I kdyby to nebyl případ, že "nevěřím průzkumu, který si sám nezfalšuji", je to ohromné číslo, doprovázené absolutní známostí.

Jednou pravda vyjde najevo a já vám děkuji za podporu a že nonstop mohu makat na odvracení Green Dealu s podporou nové vlády, je to z mého hranatého pohledu nejdůležitější agenda dneška a záchrana toho, z čeho jsme vzešli. Nejde mi o funkce, jde mi o to věci skutečně měnit.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Návrh, kdo za Turka. „Byl bych lepším ministrem, než je Pavel prezidentem“
Turkovi tleskali, Pavla vypískali. Dva momenty z Ostravska
Turek: Svou agendu můžu řídit i z pozice vládního zmocněnce
Minář se radoval, že Turek nebude ministr. Radost mu ale dlouho nevydržela

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

MŽP , Turek , motoristé

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je odvracení Green Dealu jedním z nejdůležitějších úkolů dneška?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Bc. Martin Bednář, MBA. byl položen dotaz

K čemu je změna financování ČT?

Není ve finále jedno, zda to platíme přímo v podobě poplatků nebo nepřímo z rozpočtu? Když už, proč se neřeší celkové zrušení placení ČT z našich peněz? Byl byste pro? Já některé programy ČT sice sleduji, ale co se týká zpráv, čerpám třeba z jiných zdrojů. Jsem tedy proto, aby ČT fungovala, ale třeb...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Ovesné vločky snižují cholesterol už za dva dnyOvesné vločky snižují cholesterol už za dva dny Rajcovní tanga mají nežádoucí účinkyRajcovní tanga mají nežádoucí účinky

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Turek (Motoristé): Nejde mi o funkce, jde mi o to věci skutečně měnit

10:21 Turek (Motoristé): Nejde mi o funkce, jde mi o to věci skutečně měnit

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům práce pro Ministerstvo životního prostřed…