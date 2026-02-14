Šulda (KSČM): Petr Pavel aktivně přikládá pod kotel

Petr Pavel místo sjednocování společnosti aktivně přikládá pod kotel a dál rozděluje společnost! Tváří se nadstranicky, ale otevřeně podporuje "správnou" opozici bývalých vládních stran, zatímco voliče vítězné koalice nálepkuje jako problém.
Prezident v žádném případě nemá vychovávat občany ani určovat, kdo je demokraticky přijatelný! V tuto chvíli Petr Pavel není autoritou všech, ale hlasem liberální kavárny.
Ludvík Šulda, BBA
