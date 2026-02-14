Šulda (KSČM): Petr Pavel aktivně přikládá pod kotel

15.02.2026 6:03
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání prezidenta Pavla

Šulda (KSČM): Petr Pavel aktivně přikládá pod kotel
Foto: archiv KSČM
Popisek: Místopředseda Olomouckého krajského výboru KSČM Ludvík Šulda

Petr Pavel místo sjednocování společnosti aktivně přikládá pod kotel a dál rozděluje společnost! Tváří se nadstranicky, ale otevřeně podporuje "správnou" opozici bývalých vládních stran, zatímco voliče vítězné koalice nálepkuje jako problém.

Prezident v žádném případě nemá vychovávat občany ani určovat, kdo je demokraticky přijatelný! V tuto chvíli Petr Pavel není autoritou všech, ale hlasem liberální kavárny.

Ludvík Šulda, BBA

  • KSČM
  • Poctivost se musí vyplácet
  • krajský zastupitel
