Staněk (ANO): Nechci provozovat euromarketingovou nebo dotační kancelář

15.02.2026 8:05 | Monitoring
autor: PV

Poslanec Evropského parlamentu Antonín Staněk otevřel v Olomouci regionální kancelář.

Foto: archiv
Popisek: Antonín Staněk

V Olomouci se v pátek 6. února 2026 otevřela regionální kancelář poslance Evropského parlamentu Antonína Staňka. Občané ji najdou v centru města na adrese Ostružnická 17. Europoslanec Staněk kancelář otevírá s cílem posílit přímé propojení mezi Olomoucí a Olomouckým krajem s evropskou politikou.

„Evropská politika se netvoří jen v Bruselu – její důsledky se žijí v regionech. Olomouc a Olomoucký kraj patří k místům, kde se evropská rozhodnutí promítají velmi konkrétně, a proto má smysl být lidem nablízku právě tady,“ uvedl europoslanec Staněk při otevření kanceláře.

Regionální kancelář má sloužit jako otevřené kontaktní místo pro obce, instituce, podnikatele, školy, neziskové organizace i širokou veřejnost. Jejím hlavním úkolem je zajišťovat obousměrnou komunikaci mezi regionem a Evropským parlamentem – tedy sbírat podněty z praxe a přenášet je do práce europoslance, ale zároveň srozumitelně vysvětlovat, jak evropská legislativa a rozhodnutí ovlivňují každodenní život v regionu.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

  • PŘÍSAHA
  • europoslanec
„Nechci, aby to byla stranická buňka a nechci provozovat euromarketingovou nebo dotační kancelář. Smyslem je, aby se příslušní aktéři ozvali včas – dřív, než jsou evropská pravidla hotová – a aby lidé rozuměli tomu, co se v Evropském parlamentu skutečně projednává,“ zdůraznil Antonín Staněk.

Činnost kanceláře stojí na třech pilířích. Prvním je politické zastupování v Evropské unii – tedy systematické sbírání podnětů od samospráv, podniků či škol a jejich promítání do konkrétní parlamentní práce. Druhým pilířem je praktická služba v podobě konzultací a orientace v evropských předpisech a programech. Třetí rovinou je dlouhodobá komunikační a vzdělávací role, zahrnující veřejné debaty, besedy, ale také výstavy a setkávání se studenty i odbornou veřejností.

Součástí otevření kanceláře byla také vernisáž výstavy fotografií z cyklu Olomoučtí patrioti ve výtvarném umění I: Otisky města a krajiny – Jiří Frait, kterou si může veřejnost nadále prohlédnout. Výstava je přístupná každé úterý a čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod., a to do 27. března (po předchozí domluvě i v jiném termínu).

Ve stejných časech je zájemcům k dispozici vlastní regionální kancelář. Je také možné si v kanceláři sjednat osobní schůzku, a to buď prostřednictvím kontaktů uvedených na oficiálních webových stránkách europoslance (ZDE), nebo pomocí kontaktního formuláře, který je na stránkách k dispozici.

Česká republika má v současném volebním období v Evropském parlamentu 21 poslanců z celkových 720. Podle Antonína Staňka je role europoslance pro region zásadní zejména v tom, že Evropský parlament schvaluje evropské zákony i rozpočet včetně financování významných dotačních titulů.

Otevření regionální kanceláře v Olomouci má přispět k tomu, aby byl hlas Olomouckého kraje v evropské debatě slyšet věcně, srozumitelně a včas.

Antonín Staněk byl do Evropského parlamentu zvolen na koaliční kandidátce Přísahy a Motoristů. V Evropském parlamentu působí jako člen politické frakce Patrioti pro Evropu. Je členem výboru EP pro kulturu a vzdělávání a výboru EP pro životní prostředí, klima a bezpečnost potravin. Má za sebou akademickou dráhu na Univerzitě Palackého v Olomouci, v minulosti působil také jako primátor statutárního města Olomouce, poslanec Parlamentu ČR a ministr kultury ČR.

Zdroje:

https://antoninstanek.cz

