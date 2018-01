MZV: Černínský palác hostil přednášku o roli humanitární pomoci v mezinárodních vztazích

Přednáška s názvem „Humanitarian Action, International Relations and Humanitarian Diplomacy: the Unique Approach of the Sovereign Order of Malta“ seznámila posluchače s mezinárodním působením Suverénního řádu maltézských rytířů a jeho aktivitami na pomoc lidem v nouzi. Prezentaci organizovala Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí. Následné diskuse se zúčastnili členové diplomatického sboru, zástupci nevládních organizací (Arcidiecézní charita, Člověk v tísni aj.) a studenti.

autor: Tisková zpráva