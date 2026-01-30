MZV: Ministr Macinka na první Radě ministrů

30.01.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Vicepremiér a ministr zahraničních věcí ČR Petr Macinka se ve dnech 28. a 29. ledna 2026 účastnil zahraniční pracovní cesty v Bruselu.

MZV: Ministr Macinka na první Radě ministrů
Foto: Archiv MZV
Popisek: Černínský palác, sídlo Ministerstva zahraničních věcí

V jejím rámci absolvoval jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, vysokou představitelkou EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku KajouKallas a komisařkou pro rozšiřování Martou Kos. Následně se zúčastnil jednání Rady EU pro zahraniční věci (FAC) a Asociační rady EU–Maroko. „Na jednání s generálním tajemníkem NATO jsem představil priority nové české vlády. Diskutovali jsme zejména o bezpečnosti v Arktidě, situaci na Ukrajině a také o příspěvku České republiky ke kolektivní bezpečnosti,“ uvedl šéf české diplomacie.

Následně s vysokou představitelkou EU Kajou Kallas diskutoval témata, vztahy se Spojenými státy a Izraelem, ale i válku na Ukrajině. S komisařkou Martou Kos se věnoval otázkám rozšiřování EU a stabilitě v sousedních regionech.

Druhý den se uskutečnila Rada EU pro zahraniční věci (FAC), které se ministr Macinka zúčastnil poprvé. Jednání se soustředilo na situaci na Ukrajině, přes videokonferenci se zúčastnil i ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Ministři diskutovali humanitární a energetickou krizi i sankční politiku.

„Dokud válka pokračuje, tak nelze uvažovat o změkčování sankčního přístupu,“ uvedl ministr Macinka.

V rámci agendy na Blízkém východě ministři odsouhlasili sankce proti Íránským revolučním gardám i jejich zařazení na seznam teroristických organizací. Součástí jednání byl také neformální oběd s Vysokým komisařem OSN pro lidská práva Volkerem Türkem.

V dalších blocích se ministři zaměřili na humanitární situaci v pásmu Gazy a na vývoj v regionu Velkých jezer. Na okraj Rady FAC absolvoval ministr Macinka řadu bilaterálních jednání a setkání se svými protějšky z Dánska, Francie, Itálie, Portugalska a Německa.

Ministr Macinka se zúčastnil také Asociační rady EU–Maroko, kde vystoupil s krátkým projevem. Tato rada zaměřila na vztahy mezi Evropskou unií a Marokem, včetně spolupráce v oblasti migrace, obchodu a regionální stability.

