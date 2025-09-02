MZV: Novým vrchním ředitelem sekce právní a konzulární je Jiří Šlais

Ve vedení Ministerstva zahraničních věcí se od 1. září 2025 mění vrchní ředitel sekce právní a konzulární. Martina Smolka střídá dosavadní ředitel odboru právně legislativního Jiří Šlais.

Foto: mzv.cz
Popisek: Ministerstvo zahraničních věcí

„Tato sekce má široký záběr – od pomoci českým občanům v?zahraničí přes otázky mezinárodního a evropského práva až po vízovou a krajanskou agendu. Věřím, že novému vrchnímu řediteli se podaří navázat na dosavadní špičkové výsledky Martina Smolka,“ řekl ministr zahraničí Jan Lipavský.

Jiří Šlais je zkušený diplomat a právník, který dosud působil ve funkci ředitele odboru právně legislativního. Podílel se na legislativních návrzích v gesci MZV včetně zákona o zahraniční službě, na sjednávání smluv a přípravě veřejných zakázek zejména v oblasti konzulární služby. V ústředí působil rovněž jako zástupce ředitele Diplomatického protokolu. Během svých vyslání v zahraničí získal zkušenosti jak při výkonu konzulární služby, kdy vedl konzulární úseky generálních konzulátů v Montrealu a v Torontu, tak v oblasti multilaterální diplomacie jakožto zástupce stálého představitele při Radě Evropy na Stálé misi ve Štrasburku.

„Ke změně ve vedení Sekce právní a konzulární dochází po dlouhých deseti letech, což je vzhledem k rotaci zaměstnanců v prostředí Ministerstva zahraničních věcí unikátní. Za tu dobu se podařilo vytvořit zkušený a spolehlivý tým pro zajišťování právních, konzulárních a krajanských služeb, který mi bude velkou ctí vést,” dodal nový vrchní ředitel Jiří Šlais. 

