Celní správa odhalila tisíce neznačených cigaret a elektronických cigaret

V obchodním centru Lipový Dvůr v obci Aš byla provedena kontrola v prostoru parkoviště za prodejními místy. Ve vozidlech bylo nalezeno 69 880 ks neznačených cigaret a 954 ml neznačených jednorázových elektronických cigaret. Hodnota zadržených výrobků přesahuje 547 410 Kč, únik na spotřební dani by činil téměř 325 000 Kč.
Kontrolní činnost se stejným zaměřením byla zahájena také u provozovny v Pomezí nad Ohří, kdy v prostorách za touto provozovnou bylo zjištěno vozidlo, registrované na osobu vietnamské národnosti. Ve vozidle bylo zadrženo 1 480 ks jednorázových elektronických cigaret bez tabákové nálepky s náplní v množství 236 600 ml, v celkové hodnotě zboží 1 406 000 Kč, únik na spotřební dani by činil 1 183 000 Kč.
Oba případy si převzali kolegové z Generálního ředitelství cel a zahájili úkony trestního řízení.
Celní správa ČR bude i nadále pokračovat v kontrolách zaměřených na nelegální obchod s tabákovými výrobky a elektronickými cigaretami, aby chránila státní rozpočet a zdraví spotřebitelů.
autor: Tisková zpráva