Lochman (STAN): Babiš bude spořit pro své děti z našeho

09.12.2025 21:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke jmenování Andreje Babiše premiérem.

Lochman (STAN): Babiš bude spořit pro své děti z našeho
Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Mnichova Hradiště Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. (Žijeme pro Hradiště)

Andrej Babiš byl právě jmenován premiérem. Za pár dní vznikne nová vláda naší země.

Hnutí ANO přesvědčilo většinu voličů, že mu mají dát svůj hlas, a současně má v šestikoalici 108 poslanců pro vyslovení důvěry vládě.

Je proto správné, že prezident pověří nového premiéra sestavením vlády. Naše republika funguje na principu demokratické většiny a tento princip nesmíme zpochybňovat, i když zrovna nevyhrál náš tým. V opozici má naše republika mnoho instrumentů, jak se špatnému spravování státu bránit – od sněmovní opozice, Senátu, Ústavního soudu až po sílu občanské společnosti.

V povolebním jednání musím ocenit zásadový postoj pana prezidenta. Respektuje utvořenou většinu, trvá na dodržení zákona týkajícího se střetu zájmů u členů vlády a dbá na bezpečnostní a zahraniční směřování naší země.

Řešení, které díky tlaku pana prezidenta oznámil kandidát na premiéra, má ochránit Českou republiku před škodami, například při využívání evropských fondů. To však neznamená, že Andrej Babiš vyřešil střet zájmů vůči své osobě. Formálně bude snad řešení takové, že naše země nebude penalizována za to, že člověk ve vládě ovlivňuje prospěch své firmy.

Ale zatímco lidé spoří pro své děti ze svého, Andrej Babiš bude spořit pro své děti z našeho. Takového premiéra si ovšem většina voličů přála.

Mgr. Ondřej Lochman, PhD.

  • STAN
  • senátor
autor: PV

