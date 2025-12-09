Holec nevěřil svým uším. Pavlův projev při jmenování Babiše ho nadzvedl

Ono upevňování vztahů s NATO a EU podle Holce zní jako ozvěna upevňování vztahů s RVHP a Varšavskou smlouvou, které Pavla zformovalo.
Babišův slib, že z Česka bude „nejlepší místo pro život“, zní hezky, podobně jako optimistické sliby, které tu už zazněly dřív. Pravděpodobně se nenaplní – ale o to tu nejde.
Jde o symboliku klíčového momentu nástupu nové vlády, která má vždycky hýřit optimismem směrem k národu, ne k EU a NATO, upozorňuje Holec v komentáři na svém webu.
Aspoň při svém jmenování Babiš vystupoval jako český premiér pracující pro Čechy. A po čtyřletce ukrajinské vlády Fialy, která českým patriotům nadávala do ruských kolaborantů, to podle komentátora vůbec není málo.
autor: Natálie Brožovská