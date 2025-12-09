Holec nevěřil svým uším. Pavlův projev při jmenování Babiše ho nadzvedl

09.12.2025 20:15 | Monitoring

Česko má po dlouhé době znovu českého premiéra. Kontrast mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem přitom nemohl být podle komentátora Petra Holce větší. Zatímco Babiš po jmenování mluvil o tom, že z Česka chce udělat „nejlepší místo pro život na celé planetě“, Pavel v projevu řešil hlavně upevňování vztahů s NATO a EU.

Holec nevěřil svým uším. Pavlův projev při jmenování Babiše ho nadzvedl
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec, komentátor Info.cz

Ono upevňování vztahů s NATO a EU podle Holce zní jako ozvěna upevňování vztahů s RVHP a Varšavskou smlouvou, které Pavla zformovalo.

Anketa

Jste rádi, že je Babiš premiérem?

74%
23%
1%
0%
2%
hlasovalo: 5626 lidí
Nejhorší však je, že právě tohle zazní z úst českého prezidenta při jmenování premiéra – při okamžiku, který má být oslavou suverénní země.

Babišův slib, že z Česka bude „nejlepší místo pro život“, zní hezky, podobně jako optimistické sliby, které tu už zazněly dřív. Pravděpodobně se nenaplní – ale o to tu nejde.

Jde o symboliku klíčového momentu nástupu nové vlády, která má vždycky hýřit optimismem směrem k národu, ne k EU a NATO, upozorňuje Holec v komentáři na svém webu.

Aspoň při svém jmenování Babiš vystupoval jako český premiér pracující pro Čechy. A po čtyřletce ukrajinské vlády Fialy, která českým patriotům nadávala do ruských kolaborantů, to podle komentátora vůbec není málo.

Psali jsme:

Demonstrantům proti Turkovi museli předem určit, co mají křičet
Senátor Czernin: Babiš premiérem? Senát bude svou roli plnit beze zbytku
Já vím, že vás to zajímá, ale... Macinka usadil novináře
Premiér Babiš už budí v Bruselu strach

 

 

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/cesko-ma-konecne-zase-ceskeho-premiera

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Holec , Pavel

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Souhlasíte s Petrem Holce?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Dálniční známka

Slibujete stabilizaci ceny. Znamená to tak, že ale zlevňovat známku nebudete, i když její navýšení kritizujete? Není to pokrytecké?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování FEMINNA – přírodní mycí olej pro intimní hygienu

Videotestování FEMINNA – přírodní mycí olej pro intimní hygienu

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Holec nevěřil svým uším. Pavlův projev při jmenování Babiše ho nadzvedl

20:15 Holec nevěřil svým uším. Pavlův projev při jmenování Babiše ho nadzvedl

Česko má po dlouhé době znovu českého premiéra. Kontrast mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem přito…