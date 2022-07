Masarykova univerzita: Biofyzička kříží ve fantasy příběhu magická zvířata

reklama

Inspirovaly mě Mendelovy pokusy s hybridizací i chimérismus, moji fantastičtí tvorové vznikají křížením různých živočišných druhů, nebo jsou živou náhražkou technických vynálezů jako třeba parní kotel. Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 11800 lidí

Jarmile Mlčouškové byly inspirací pro děj knihy s názvem Stíny nad univerzitou v Tir Erath vlastní studentské roky i práce v Národním centru pro výzkum biomolekul Přírodovědecké fakulty MU.

Univerzita, ve které se vzdělávají budoucí lovci a ochránci magických i nemagických tvorů. Řemeslníci, jež studují metamorfotické kovy a vytvářejí mocné magické artefakty, a také objevitelé, dobrodruzi, kteří neustále posouvají hranice a možnosti magického světa. Nic z toho nechybí v Rogenovu oku, prvním dílu trilogie Stíny nad univerzitou. Starobylá univerzita s bohatou historií významných objevů sídlí ve městě Tir Erath, každý čtenář si na ní vybere svou katedru a vše dohromady pochází v pera a fantazie Jarmily Mlčouškové.

Sen si plní psaním příběhů a povídek

V Laboratoři rekombinace a opravy DNA na Biologickém ústavu se zabývá opravnými mechanismy dvouřetězcových zlomů na DNA. Vystudovala biofyziku, ale už po gymnáziu se rozhodovala mezi studiem přírodovědných a humanitních oborů. Dala přednost přírodovědě, svůj sen si však plní psaním příběhů a povídek, které spadají do žánru fantazy literatury. „Moje psaní je určitě kompenzací toho, že jsem se vzdala studia žurnalistiky a humanitních oborů. Na fantazy literatuře je ale skvělé, že si v příběhu mohu budovat svoje světy a střípky vědy, moje zájmy a znalosti do něj mohu promítnout,“ říká biofyzička a spisovatelka, která má za sebou úspěchy v literárních soutěžích, tři publikované povídky, a nyní vydala knihu.

Stíny nad univerzitou jsou prvním dílem plánované trilogie a Jarmila Mlčoušková doufá, že budou úspěšné, a že vydavatel bude mít zájem i o pokračování fantazy příběhu. „V první knize se děj teprve rozbíhá a větví do mnoha dějových linií, které se do sebe v navazujících knihách budou skládat jako mozaika. Postavy čeká spousta cestování a postupného objevování mého světa. Mám promyšlené všechny tři díly, druhý díl snad budu schopna dopsat během tohoto roku. Třetí díl píšu simultánně s druhým, ale zatím je opravdu jen hrubě načrtnutý,“ říká spisovatelka. První díl její trilogie našel vydavatele na pátý pokus, podle Jarmily Mlčouškové záleží na tom, jak se kniha a příběh trefí do vkusu redaktora.

Inspirace Mendelovými pokusy

Po vydání knihy je nejdůležitější dostat ji k její cílové skupině. Fantazy literatura má svá specifika, i díky popularitě Harryho Pottera se však její čtenářská základna neustále rozrůstá.

„Protože chci mít přehled, čtu i klasiky a beletrii. Ale fantazy má přednost. Autor většinou píše to, co by si rád přečetl sám, a proto asi nikdy nevyplodím žádnou červenou knihovnu. Na fantasy se mi líbí, že si autor opravdu může vytvořit vlastní svět podle svých pravidel. Vyhovuje mi, že pozadí vymyšlených věcí obsahuje střípky vědy. Kvůli příběhu jsem studovala mechaniku pohybu žížaly, v knize nebo mých povídkách najde čtenář také tunelový jev nebo efekt motýlích křídel z teorie chaosu. Inspirovaly mě Mendelovy pokusy s hybridizací i chimérismus, moji fantastičtí tvorové vznikají křížením různých živočišných druhů, nebo jsou živou náhražkou technických vynálezů jako třeba parní kotel. Například levandulová chiméra, která vypadá jako něco mezi lenochodem a pásovcem, parní ďas nebo stopařská chiméra alias kočkopes,“ popisuje autorka.

„Troufám si říct, že moje knížka není žádným plytkým a prvoplánovým příběhem. Vím, že si ji už koupili i starší čtenáři a věřím, že zaujme i studenty a absolventy. Že v příběhu najdou, nebo si připomenou, atmosféru ze svého studia. Špetka nadhledu a smyslu pro humor bude při čtení určitě výhodou," dodává biofyzička.

To, že spisovatelka má opravdu zajímavé vzpomínky na studium, dokládá i jedna postava z univerzitního prostředí, a to z menzy. Kuchař je v ní usvědčeným travičem a v univerzitní jídelně musí vařit za trest, ale jeho jídlo chutná tak výborně, že to studentům vůbec nevadí a v menze se dál rádi stravují.

„Mám hodně dalších nápadů a chci v psaní pokračovat. Všechny, kdo se podobně jako já nakazili spisovatelským virem a rádi by vydali knihu, ale musím varovat: je to spousta dřiny a náš knižní trh je tak přesycený a malý, že se psaním skoro nikdo neuživí. Takže když hledíte na čísla z prodejnosti, neplánujete si dovolenou na Kanárech, ale počítáte, jestli máte dost prodaných kusů na to, aby vám vydavatel mi pak nabídl spolupráci i v dalších dvou dílech,“ dodává mladá žena, kterou kromě práce v laboratoři a psaní knih baví i sbírání zkamenělin, cvičení kung-fu s čínským mečem nebo lukostřelba.

Pro potřeby světa popsaného v její knize a také pro studenty vytvořila i karetní hru. Jmenuje se Padouši, v ilustracích je hotových jen pár karet, takže se na ni čtenáři mohou zatím těšit.

Kniha však již na prodejních pultech k dispozici je a její recenze jsou opravdu příznivé. Na fantasyscifisvet.com se například dočtete: „Jedná se o příjemnou, zábavnou a magií protkanou knihu. Příběh má své kouzlo a svět je vážně povedený. Sice na můj vkus tam bylo až moc mladistvého vztahového odbočování ale vztahy k YA knihám patří. Určitě tuto knihu hodnotím pozitivně, hlavně díky krásné psané formě a zábavné, ojedinělé fantasií.“

Psali jsme: Masarykova univerzita: Nejstarší absolventce bude příští rok 100 let Masarykova univerzita: Astrofyzici pracují na prvním českém vesmírném dalekohledu Masarykova univerzita se zapojí do boje proti civilizačním chorobám Masarykova univerzita: Právnická fakulta bude spolupracovat s Nejvyšším soudem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.