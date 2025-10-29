Uherské Hradiště uctilo vznik samostatného Československa

Připomínka událostí 28. října 1918 má v Uherském Hradišti hlubokou tradici. Váže se nejen k samotnému vzniku samostatného Československa, ale také k vzájemným vztahům Čechů a Slováků.
„Stejně jako před 107 lety i dnes stojíme před výzvami, které prověřují naši odvahu a soudržnost. Mír a svoboda nejsou trvalé, ale musíme o ně pečovat každým dnem,“ uvedla ve svém proslovu místostarostka Pavlína Jagošová. „Demokracie se neudrží sama – vyžaduje odvahu, morálku a každodenní odpovědnost nás všech. Ani svoboda není samozřejmost, ale každodenní rozhodnutí. Rozhodnutí být občanem, ne jenom pasivním divákem.“
K oficiálnímu vyhlášení samostatnosti došlo v Praze, avšak už 26. května 1918 se ve Smetanových sadech konal Manifestační sjezd slováckého lidu, kterého se zúčastnilo kolem dvaceti tisíc lidí. Přes rozsáhlé policejní represe přijeli také zástupci Slováků, které přítomní s nadšením přivítali. Poslanec a pozdější olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan tehdy mimo jiné prohlásil, že „si na Vídni svá práva dobudeme“.
Zpráva o vzniku republiky dorazila do Uherského Hradiště hned 28. října 1918 ve večerních hodinách. Telegram, adresovaný starostovi Františku Benešovi, byl do jeho rukou doručen do vinného sklepa v Mařaticích. Následně bylo v Měšťanské besedě sepsáno provolání, které tiskař Karel Novotný ještě v noci rozmnožil, aby se zpráva co nejdříve dostala k obyvatelům. Již 29. října ráno zaplavila město spontánní radost a oslavy.
Připomínkou událostí v období vzniku samostatného Československa je i pamětní deska na pomníku Obětem I. světové války, odhalená 28. října 1923. Vznikla z bronzu ze zrušeného pomníku císaře Františka Josefa I. ve Smetanových sadech. Zhotovila ji firma V. Mašek – první pražská umělecká slévárna podle návrhu Rudy Kubíčka a modelu Václava Amorta.
Letošní setkání tak znovu potvrdilo, že odkaz 28. října není jen historickým mezníkem, ale také živou připomínkou odvahy, víry a sounáležitosti národa, která spojuje generace i více než století po vzniku samostatného Československa.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV