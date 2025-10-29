Ministr Rakušan: Brožura 72 hodin míří do schránek každé domácnosti

Brožura 72 hodin míří do schránek každé domácnosti. Projděte si ji a schovejte si ji, prosím! Slouží k tomu, abychom byli jako jednotlivci maximálně připraveni na krize a ulehčili tak práci záchranářů, kteří se v prvních hodinách soustředí na záchranu životů a další klíčové úkoly.
Dozvíte se, co mít doma připraveno nebo kde získat informace, když nefunguje signál, a pomůže vám tak přečkat krizové chvíle bez obav o základní životní potřeby. Být připraven znamená pomoct zachraňovat životy druhých. Díky!
Mgr. Vít Rakušan
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV