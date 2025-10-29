Ministr Rakušan: Brožura 72 hodin míří do schránek každé domácnosti

30.10.2025 4:33 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k brožuře přípravy na první hodiny po katastrofě.

Ministr Rakušan: Brožura 72 hodin míří do schránek každé domácnosti
Foto: X/STAN
Popisek: Vít Rakušan na zahájení ostré kampaně STAN, 28.8. 2025

Brožura 72 hodin míří do schránek každé domácnosti. Projděte si ji a schovejte si ji, prosím! Slouží k tomu, abychom byli jako jednotlivci maximálně připraveni na krize a ulehčili tak práci záchranářů, kteří se v prvních hodinách soustředí na záchranu životů a další klíčové úkoly.

Dozvíte se, co mít doma připraveno nebo kde získat informace, když nefunguje signál, a pomůže vám tak přečkat krizové chvíle bez obav o základní životní potřeby. Být připraven znamená pomoct zachraňovat životy druhých. Díky!

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
autor: PV

