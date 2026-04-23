Ministerstvo kultury: Dotace rozdělujeme spravedlivě, ne podle tlaku

23.04.2026 13:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu Ministerstva kultury ČR k přidělování dotací

Dotace ze strany Ministerstva kultury nejsou a nikdy nebyly nárokové. Každý rok o omezené veřejné prostředky žádají stovky subjektů a není možné a ani správné vyhovět všem požadavkům v plné výši. Ministerstvo kultury České republiky letos vyčlenilo na podporu živého umění zhruba 1,3 miliardy korun, které jsou rozdělovány napříč širokým spektrem projektů.

V případě divadla Alfred ve dvoře nedošlo k žádnému mimořádnému krácení, jak bylo ve víkendovém článku na serveru Seznam Zprávy prezentováno. Naopak, data ukazují dlouhodobě stabilní podporu v rámci standardních parametrů programu. V roce 2026 organizátoři žádali o 4 300 000 Kč, přičemž míra podpory činí 48 %, tedy 2 058 000 Kč. V roce 2025 činil požadavek 6 100 000 Kč, podpora byla 49 %, tedy přibližně 3 mil. Kč. V roce 2024 šlo o 4 450 000 Kč s podporou 61 %, tedy 2 715 000 Kč, přičemž v letech 2023 a 2022 se míra podpory pohybovala rovněž lehce nad 60 %.

Je tedy zjevné, že podpora projektu neklesla mimo rámec obvyklé praxe a interpretace o zásadním omezení financování neodpovídají realitě.

Je nutné otevřeně říci, že veřejná podpora nemůže a nebude nahrazovat vlastní ekonomickou udržitelnost projektů. Odpovědnost za vícezdrojové financování neleží na státu, ale primárně na jejich organizátorech.

Ministerstvo kultury respektuje význam nezávislé scény, ale zároveň odmítá vytváření dojmu, že konkrétní projekt má na veřejné prostředky automatický nárok. V situaci, kdy stát čelí celé řadě dalších zásadních výdajů, a to i v návaznosti na krizi cen pohonných hmot a související výdaje na podporu občanů, je takový přístup nejen neudržitelný, ale i nespravedlivý vůči ostatním žadatelům.

