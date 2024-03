Ministerstvo kultury: Noc divadel v březnu připomene jedinečným způsobem Kafku a jeho odkaz

reklama

Divadla a další instituce v celé zemi aktuálně připravují jedinečný program, který diváci ve zbytku sezony nezažijí. Většina scén navíc program uvede zdarma nebo za snížené vstupné. Noc divadel se od roku 2024 přesouvá na nový jarní termín, tedy na nejbližší sobotu v týdnu, v němž celosvětově slavíme Světový den divadla, který připadá na 27. března. Ten se v jednom týdnu propojuje společně se Světovým dnem divadla pro děti a mládež (20. března) a se Světovým dnem loutkářství (21. března).

Noc divadel jako příležitost pro oslavu světových dnů divadla

Oslavy Světového dne divadla pořádá Mezinárodní divadelní ústav (ITI – International Theatre Institute), oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež ASSITEJ a oslavy Mezinárodního dne loutkářství Mezinárodní loutkářská unie UNIMA. Česká národní střediska těchto profesních divadelních organizací přidružených k UNESCO koordinuje v rámci mezinárodní spolupráce Institut umění – Divadelní ústav. Světové svátky divadla jsou příležitostí zamyslet se nad rolí a důležitostí divadla jako umělecké formy a upozornit na jeho význam pro lidská společenství i jednotlivce.

Každý rok vybírají zástupci těchto organizací autory jednotlivých poselství. Norský spisovatel Jon Fosse se ujal letošníhoposelství ke Světovému dni divadla (ZDE), poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež (ZDE) prezidentka ASSITEJ International, australská divadelnice Sue Giles a poselství ke Světovému dni loutkářství (ZDE) bosensko-peruánská loutkářka Inés Pasic.

Stoleté výročí úmrtí slavného literáta i aktuální civilizační „Proměny“

Téma dvanáctého ročníku Noci divadel přímo odkazuje k tvorbě Franze Kafky, od jehož smrti letos uplyne 100 let. Avšak i tentokrát, stejně jako každý rok, je téma Noci divadel otevřené širokému spektru interpretací ze strany pořadatelů. Dramaturgyně Noci divadel v Česku Martina Pecková Černá k tématu dvanáctého ročníku říká: „Letošní téma 'Proměna' odkazuje nejen ke stoletému výročí úmrtí Franze Kafky, které rezonuje v připomínkách či inspiracích vycházejících z díla tohoto představitele pražské česko-německo-židovské kultury u nás i v zahraničí. Zároveň však může být opět východiskem k hravým či vážnějším interpretacím programu Noci divadel na témata aktuálních civilizačních proměn nebo 'kafkáren' v našem každodenním životě.“ To přispívá ke vzniku?rozmanitého programu v divadlech napříč republikou, takže si takzvaně „na své“ přijdou všechny divácké i generační skupiny.

Například Národní divadlo (ND) připravuje několik zajímavých zážitků v průběhu celého dne. Program odstartuje čtyřiadvacetihodinový maraton studentů uměleckých škol, kteří budou tvořit ze zbytkového materiálu z dílen a skladů ND. Tvůrčí maraton akcentuje téma udržitelnosti a je přístupný v průběhu celého dne. Dále v odpoledních hodinách první česká scéna nabídne besedu v Divadelním archivu o proměně repertoáru ND v posledních 40 letech, interaktivní divadelní trasu „Dům proměny“ na Nové scéně a spoustu dalšího programu pro děti i jejich rodiče. Večerní hodiny pak budou patřit průzkumnickému zážitku „S nadhledem“, kde diváci nakouknou pod pokličku plánované rekonstrukci Nové scény. Program v ND završí „Technické fígle“, během kterých techničtí mistři Nové scény v kulisách inscenace POE představí jevištní techniku světla, zvuk, tahy a projekce.

Pražské Studio Citadela začne svůj program ve spolupráci s tanečním ateliérem Kathak oslavou indického svátku HÓLÍ, kdy si lidé užívají barevné proměny zimy v jaro. Následovat bude scénické čtení úryvků z různých děl Franze Kafky v různých jazycích v podání herců Bohnické divadelní společnosti, dále one man inscenace Rakvičkárna, původně jarmareční loutkové divadlo proměněné na činoherní monodrama s autobiografickými rysy. Pozdější večer pak nabídne živé hudební vystoupení After Theatre Jam a projekci záznamu fascinujícího představení na motivy románu Franze Kafky v nastudování souboru herců se zkušeností z psychiatrické léčby z polského Krakova.

Městské divadlo v Mostě chystá v rámci tématu na své Malé scéně interaktivní večer, při kterém se diváci promění v různé divadelní profese a mohou si tak na jeden večer vyzkoušet, jak vzniká divadelní inscenace od čtené zkoušky až po premiéru před diváky. Členové uměleckého souboru si vymění role s diváky, kteří se na malou chvíli stanou herci, rekvizitáři, režiséry, osvětlovači a mnoha dalšími profesemi, jež jsou nedílnou součástí vzniku nové divadelní inscenace. Zároveň spatří kompletní proměnu svého oblíbeného herce tzv. z civilu až do role.

Divadlo loutek Ostrava nabídne tvůrčí workshop „Měním, tedy jsem“, na kterém malí návštěvníci i jejich doprovod najdou odpovědi na tyto otázky: Může se něco tak obyčejného, jako je list papíru, probudit k životu? Může se z několika dřívek stát princezna? Můžu se já proměnit v dinosaura? Workshopem návštěvníky provedou herci Ondřej Vyhlídal a Karolína Vyhlídal Hýsková spolu s novým uměleckým šéfem Jakubem Maksymovem.

