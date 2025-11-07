Ministerstvo spravedlnosti: České soudy práva biologického otce neporušily

07.11.2025 19:15 | Tisková zpráva

Evropský soud pro lidská práva v rozsudku Kyrian proti ČR shledal, že české soudy neporušily právo biologického otce

Ministerstvo spravedlnosti: České soudy práva biologického otce neporušily
Foto: justice.cz
Popisek: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Evropský soud pro lidská práva dnes v rozsudku Kyrian proti České republice shledal, že české soudy neporušily právo biologického otce, když neupravily styk se synem, a to ani v nepřímé formě prostřednictvím poskytování informací o dítěti ze strany matrikových rodičů.

Případ vychází ze sporu o styk stěžovatele se synem, který se narodil z mimomanželského vztahu s matkou dítěte, která byla tehdy vdaná. Z důvodu zákonné domněnky se právním otcem stal její manžel. Stěžovatel měl nejprve styk soudně upravený. Jak se rodinná situace vyvíjela, soudy postupně vyzkoušely různé nástroje – pravidelný neasistovaný styk, asistovaný styk, období bez kontaktu za účelem stabilizace psychického stavu dítěte, opakované výzvy stěžovateli i právním rodičům ke spolupráci s odborníky a vyřešení jejich vzájemného vztahu.

V roce 2020 rozhodly, že styk nebude dále upraven, protože konflikt mezi právními rodiči a stěžovatelem se vyhrotil natolik, že zatěžoval dítě a vedl k jeho negativnímu postoji vůči stěžovateli. V roce 2022 soudy zamítly další návrh stěžovatele na upravení styku i o poskytování informací o vývoji dítěte. Odkázaly přitom na § 927 občanského zákoníku, podle něhož lze tato práva přiznat osobám blízkým dítěti jen tehdy, je-li to v jeho zájmu.

Anketa

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?

1%
98%
1%
hlasovalo: 5244 lidí

Část stížnosti, která se týkala neupravení styku stěžovatele se synem, Soud odmítl jako zjevně neopodstatněnou. České soudy totiž při rozhodování zohlednily nejlepší zájem dítěte, k neupravení styku přistoupily až poté, co jiné možnosti selhaly, a po důkladném posouzení věci v kontradiktorním řízení. Vnitrostátní soudy se snažily podpořit rozvoj pouta mezi stěžovatelem a dítětem, ale vzhledem k okolnostem – zejména negativnímu postoji dítěte a vyhroceným vztahům mezi dospělými – bylo rozhodnutí o neupravení styku podle Soudu přiměřené a dostatečně odůvodněné.

Ve vztahu k právu na informace o dítěti Soud připustil, že přístup k těmto informacím může být pro biologického rodiče zásadní, zejména pokud není nositelem rodičovské odpovědnosti. Zdůraznil, že toto právo lze přiznat i nezávisle na úpravě styku, což česká právní úprava umožňuje. Při posuzování takového návrhu musí nicméně vnitrostátní soudy zohlednit konkrétní okolnosti případu a zvážit, zda by poskytnutí informací bylo v nejlepším zájmu dítěte.

V projednávané věci byly právo na informace a právo na styk podle ESLP úzce propojeny, a soudy proto mohly oprávněně vycházet ze stejných skutkových okolností. ESLP konstatoval, že soudy důsledně zohlednily psychický stav dítěte a jeho citové zázemí u právních rodičů, a že rozhodnutí byla v souladu s nejlepším zájmem dítěte. K porušení práva stěžovatele proto nedošlo.

Rozsudek ESLP v originálním anglickém znění naleznete ZDE.
Anotace a překlad rozsudku budou rovněž k dispozici v české databázi judikatury Evropského soudu pro lidská práva ZDE.

Psali jsme:

Ministerstvo spravedlnosti: Jak zachránit podnikání a znovu ho nastartovat
Ministerstvo spravedlnosti: Sociální pracovníci na soudech pomáhají řešit náročné životní situace
Ministerstvo spravedlnosti: Štrasburský soud k církevním restitucím
Ministerstvo spravedlnosti: Štrasburský soud odmítl stížnost Petra Kramného

Zdroje:

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-245701%22]}

https://mezisoudy.cz/databaze-judikatury

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

lidská práva , soud , žaloba , MSp , TZ , ESLP

autor: Tisková zpráva

Mgr. Lucie Potůčková byl položen dotaz

Spravedlnost

Nebylo by nejspravedlivější, kdybyste jako politici neměli imunitu? Proč ji nezrušíte? Podle mě tak se sebe děláte něco víc. Kdybyste neměli imunitu, tak by pak ani nemohla nastat situace, že někdo nebude vydán a vyšetřován. Co vy na to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Masturbace beze studu a ostychuMasturbace beze studu a ostychu Kávové návyky výrazně urychlující proces stárnutíKávové návyky výrazně urychlující proces stárnutí

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministerstvo spravedlnosti: České soudy práva biologického otce neporušily

19:15 Ministerstvo spravedlnosti: České soudy práva biologického otce neporušily

Evropský soud pro lidská práva v rozsudku Kyrian proti ČR shledal, že české soudy neporušily právo b…