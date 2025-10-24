Ministerstvo spravedlnosti: Jak zachránit podnikání a znovu ho nastartovat

25.10.2025 7:14 | Tisková zpráva

Nový restrukturalizační portál přináší přehledné informace, metodickou podporu a praktické nástroje pro podnikatele, čelící finančním potížím.

Ministerstvo spravedlnosti: Jak zachránit podnikání a znovu ho nastartovat
Foto: justice.cz
Popisek: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Cílem portálu (ZDE) je pomoci zejména malým a středním podnikům včas rozpoznat rizika a přijmout opatření, která mohou předejít úpadku.

Součástí portálu je i interaktivní aplikace Finanční zdraví, která podnikatelům umožňuje anonymně vyhodnotit jejich ekonomickou situaci. Tento nástroj představuje český způsob implementace systému včasného varování podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023. Umožňuje podnikatelům jednoduše ověřit svou finanční kondici prostřednictvím dat z účetních závěrek, přičemž výsledky jsou prezentovány přehledně formou barevného „semaforu“.

V posledních letech čelí řada firem, zejména z řad malých a středních podniků, rostoucím finančním tlakům způsobeným kombinací vnějších krizí, vysokých nákladů a proměnlivé poptávky. „Z praxe, ale i z výzkumů víme, že podniky často ztrácí možnost řešit své problémy právě kvůli tomu, že začnou jednat příliš pozdě. Smyslem tohoto portálu a nástroje Finanční zdraví je pomoci podnikatelům rozpoznat varovné signály včas,“ říká Jaroslav Schönfeld z Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka (CRI) Vysoké školy ekonomické v Praze. Právě tento okamžik hraje klíčovou roli – podle dostupných analýz se většina podniků ocitá ve stavu úpadku již několik let před vstupem do insolvence.

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

94%
3%
3%
hlasovalo: 9847 lidí

„Nový restrukturalizační portál přináší konkrétní nástroje malým a středním podnikům, které často nemají vlastní odborné kapacity,“ uvedl ředitel odboru insolvenčního Mgr. Jan Benýšek. Který dále dodává, že portál obsahuje také praktické metodické materiály a vzorové dokumenty – například návod, jak sestavit sanační projekt nebo restrukturalizační plán. Tyto dokumenty slouží jako inspirace pro podnikatele a poradce, kteří chtějí porozumět procesům restrukturalizace a připravit vlastní návrhy plánů.

Podnikatelé tak získávají možnost zhodnotit vlastní situaci včas, porozumět finančním ukazatelům a využít dostupné právní i ekonomické nástroje dříve, než dojde k nevratné krizi.

Portál doplňuje další online služby ministerstva – Restrukturalizační rejstřík (ZDE) a Seznam restrukturalizačních správců (ZDE), které byly spuštěny letos na podzim v rámci digitalizace justice podle zákona č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci.

Podle Hospodářské komory ČR představuje portál přínosnou pomoc pro podnikatele při hodnocení rizika insolvence. Komora ocenila především přehlednost stránek, dobře zpracovaný vstupní formulář i možnost využít data z daňových přiznání ve formátu .xml. „Výstupy hodnocení jsou přehledné a barevně označují rizikové ukazatele, což podnikatelům usnadňuje orientaci,“ uvedl Pavel Hladinec, předseda Ekonomické sekce Hospodářské komory ČR.

Na přípravě portálu Ministerstvo spravedlnosti spolupracovalo s odborníky z Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka (CRI) VŠE v Praze – doc. Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. a Ing. Michalem Kudějem, Ph.D. CRI je také autorem aplikace Finanční zdraví.

Psali jsme:

Ministerstvo spravedlnosti: Sociální pracovníci na soudech pomáhají řešit náročné životní situace
Ministerstvo spravedlnosti: Štrasburský soud k církevním restitucím
Ministerstvo spravedlnosti: Štrasburský soud odmítl stížnost Petra Kramného
Ministerstvo spravedlnosti: Web Mezi soudy zpřístupňuje evropskou judikaturu

Zdroje:

https://msp.gov.cz/web/restrukturalizace

https://repr.gov.cz/

https://repr.gov.cz/ResSpravci

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

informace , podnikání , web , MSp , TZ

autor: Tisková zpráva

Radek Koten byl položen dotaz

Ukrajinci

Často do vás slyšíme, jak chcete omezit příliv Ukrajinců, jak je chcete vracet zpět, sebrat jim dávky atd.. Budete na tom trvat i v rámci koaliční smlouvy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministerstvo spravedlnosti: Jak zachránit podnikání a znovu ho nastartovat

7:14 Ministerstvo spravedlnosti: Jak zachránit podnikání a znovu ho nastartovat

Nový restrukturalizační portál přináší přehledné informace, metodickou podporu a praktické nástroje …