Ministerstvo spravedlnosti: Jak zachránit podnikání a znovu ho nastartovat

Cílem portálu (ZDE) je pomoci zejména malým a středním podnikům včas rozpoznat rizika a přijmout opatření, která mohou předejít úpadku.
Součástí portálu je i interaktivní aplikace Finanční zdraví, která podnikatelům umožňuje anonymně vyhodnotit jejich ekonomickou situaci. Tento nástroj představuje český způsob implementace systému včasného varování podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023. Umožňuje podnikatelům jednoduše ověřit svou finanční kondici prostřednictvím dat z účetních závěrek, přičemž výsledky jsou prezentovány přehledně formou barevného „semaforu“.
V posledních letech čelí řada firem, zejména z řad malých a středních podniků, rostoucím finančním tlakům způsobeným kombinací vnějších krizí, vysokých nákladů a proměnlivé poptávky. „Z praxe, ale i z výzkumů víme, že podniky často ztrácí možnost řešit své problémy právě kvůli tomu, že začnou jednat příliš pozdě. Smyslem tohoto portálu a nástroje Finanční zdraví je pomoci podnikatelům rozpoznat varovné signály včas,“ říká Jaroslav Schönfeld z Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka (CRI) Vysoké školy ekonomické v Praze. Právě tento okamžik hraje klíčovou roli – podle dostupných analýz se většina podniků ocitá ve stavu úpadku již několik let před vstupem do insolvence.
„Nový restrukturalizační portál přináší konkrétní nástroje malým a středním podnikům, které často nemají vlastní odborné kapacity,“ uvedl ředitel odboru insolvenčního Mgr. Jan Benýšek. Který dále dodává, že portál obsahuje také praktické metodické materiály a vzorové dokumenty – například návod, jak sestavit sanační projekt nebo restrukturalizační plán. Tyto dokumenty slouží jako inspirace pro podnikatele a poradce, kteří chtějí porozumět procesům restrukturalizace a připravit vlastní návrhy plánů.
Podnikatelé tak získávají možnost zhodnotit vlastní situaci včas, porozumět finančním ukazatelům a využít dostupné právní i ekonomické nástroje dříve, než dojde k nevratné krizi.
Portál doplňuje další online služby ministerstva – Restrukturalizační rejstřík (ZDE) a Seznam restrukturalizačních správců (ZDE), které byly spuštěny letos na podzim v rámci digitalizace justice podle zákona č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci.
Podle Hospodářské komory ČR představuje portál přínosnou pomoc pro podnikatele při hodnocení rizika insolvence. Komora ocenila především přehlednost stránek, dobře zpracovaný vstupní formulář i možnost využít data z daňových přiznání ve formátu .xml. „Výstupy hodnocení jsou přehledné a barevně označují rizikové ukazatele, což podnikatelům usnadňuje orientaci,“ uvedl Pavel Hladinec, předseda Ekonomické sekce Hospodářské komory ČR.
Na přípravě portálu Ministerstvo spravedlnosti spolupracovalo s odborníky z Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka (CRI) VŠE v Praze – doc. Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. a Ing. Michalem Kudějem, Ph.D. CRI je také autorem aplikace Finanční zdraví.
autor: Tisková zpráva