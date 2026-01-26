Ministerstvo spravedlnosti: Třetí náměstek posílí oblast digitalizace a ekonomiky

26.01.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc jmenoval třetím náměstkem člena vlády Zbyňka Spoustu.

Ministerstvo spravedlnosti: Třetí náměstek posílí oblast digitalizace a ekonomiky
Foto: justice.cz
Popisek: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zbyněk Spousta, který bude na Ministerstvu spravedlnosti odpovědný za oblast informačních technologií a ekonomiky, není v justičním resortu novou tváří. Na Ministerstvu spravedlnosti působil již v minulosti – do funkce náměstka byl jmenován ministrem Janem Kněžínkem a ve vedení resortu pokračoval i za ministryně Marie Benešové. Nyní se do čela klíčových oblastí vrací se zkušenostmi z Fakultní nemocnice Brno, kde zastává pozici náměstka pro informatiku.

„Od začátku jsem říkal, že jednou z mých priorit je posílení digitalizace justice. Jsem proto rád, že se nám daří do vedení ministerstva přivést zkušeného manažera, který má detailní znalost resortu a současně přináší cenné zkušenosti z nejustičního prostředí,“ uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.

Vedení Ministerstva spravedlnosti je nyní kompletní. Prvním náměstkem ministra je Zdeněk Koudelka, který je odpovědný za oblast legislativy. Náměstek Adam Šimice má v gesci zahraniční agendu resortu. Nově jmenovaný náměstek Zbyněk Spousta se zaměří na digitalizaci justice a ekonomické řízení ministerstva.

Cílem posílení vedení resortu je zefektivnění fungování justice úpravami justiční mapy, urychlení klíčových projektů a stabilní řízení strategických oblastí ministerstva.

