Ministerstvo spravedlnosti: Podněty veřejnosti k exekucím a insolvencím

Občané mohou zasílat své podněty, zkušenosti a návrhy, které se týkají fungování exekučních a insolvenčních řízení. K tomuto účelu mohou využít navrhy@msp.gov.cz.
Podněty veřejnosti budou sloužit jako jeden z podkladů pro další odbornou a analytickou práci Ministerstva spravedlnosti. Budou analyzovány a vyhodnocovány v rámci přípravy případných změn právní úpravy a posuzovány v souvislostech společně s dalšími odbornými podklady a dostupnými daty.
Pro usnadnění orientace připomínáme, že na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti jsou dlouhodobě k dispozici samostatné sekce věnované oblasti exekucí (ZDE) a insolvencí (ZDE), kde občané naleznou základní informace i kontakty.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.