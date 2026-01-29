Ministerstvo spravedlnosti: Podněty veřejnosti k exekucím a insolvencím

29.01.2026 19:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ministerstvo spravedlnosti vytváří prostor pro aktivní zapojení veřejnosti do úvah o změnách v oblasti exekučních a insolvenčních řízení.

Ministerstvo spravedlnosti: Podněty veřejnosti k exekucím a insolvencím
Foto: justice.cz
Popisek: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Občané mohou zasílat své podněty, zkušenosti a návrhy, které se týkají fungování exekučních a insolvenčních řízení. K tomuto účelu mohou využít navrhy@msp.gov.cz.

Podněty veřejnosti budou sloužit jako jeden z podkladů pro další odbornou a analytickou práci Ministerstva spravedlnosti. Budou analyzovány a vyhodnocovány v rámci přípravy případných změn právní úpravy a posuzovány v souvislostech společně s dalšími odbornými podklady a dostupnými daty.

Pro usnadnění orientace připomínáme, že na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti jsou dlouhodobě k dispozici samostatné sekce věnované oblasti exekucí (ZDE) a insolvencí (ZDE), kde občané naleznou základní informace i kontakty.

MSp

