15.12.2025 18:19 | Monitoring

Premiér Andrej Babiš dnes uvedl do úřadu nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu.

Ministr Plaga: Prvním krokem bude zajištění rozpočtu na rok 2026
Foto: Hans Štembera
Popisek: Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

"Prvním krokem pro mě jako pro nového ministra školství bude zajištění rozpočtu na rok 2026. Ve věcné agendě jsem slíbil, že se podívám na revizi rámcových vzdělávacích programů. Musíme dát školám jasný signál, zda je RVP ZV připraven pro plánovaný start od 1. září 2027, aby se školy mohly na tuto změnu připravit. Dalším úkolem je například zajištění financování vysokých škol a třeba i příprava zcela nového vysokoškolského zákona," uvedl po svém jmenování ministr Plaga.

Novým ředitelem odboru vnějších vztahů a komunikace a tiskovým mluvčím MŠMT se dnes stal Ondřej Macura. Mgr. Ondřej Macura je absolventem žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a mediálních studií na Univerzitě Karlově v Praze. Na MŠMT v minulosti v pozici ředitele odboru vnějších vztahů a komunikace opakovaně působil. Zkušenosti z obdobných pozic má také z ministerstev zdravotnictví a financí, v minulosti působil také jako regionální redaktor České televize, politický zpravodaj deníku Blesk anebo tiskový mluvčí Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.

Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy
