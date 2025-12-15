Kubalčík (KONS): Podmínkou jmenování ministrem má být bezpečnostní prověrka

Přesto se v uplynulých dnech ve veřejném prostoru objevily informace, které minimálně odhalují jisté neobvyklé skutečnosti - např. že pan Bednárik nemá občanství České republiky, popř. že nemá vysokoškolské vzdělání. Lze rozvíjet téma střetu loyalit (vláda ČR může hlasovat o něčem, co nebude v souladu se zájmy Slovenska, jehož občanství pan Bednárik má...). Lze se také legitimně ptát, nakolik budou v případě pana Bednárika, který o získání občanství ČR hodlá usilovat, dodržena všechna pravidla, která pro jeho získání platí - jinými slovy: chceme věřit, že pan ministr Bednárik nebude mít v této věci žádnou protekci!
Konzervativní strana však považuje za nejzásadnější, že dle Zákona č. 412/2005 o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění, má člen vlády ČR přístup k utajovaným informacím všech stupňů bez toho, aby byl náležitě prověřen (§58 Zvláštní přístup k utajované informaci).
Konzervativní strana respektuje, že takovou výjimku mají dle zmíněného Zákona ti, kteří jsou voleni (president, poslanci, senátoři), neboť volič by měl být ve svém rozhodování (aktivním volebním právu) omezován jen opravdu velmi výjimečně, stejně jako by mělo být omezeno jen velmi výjimečně volební právo pasivní. Ale jsme přesvědčeni, že všichni, kteří jsou do vysokých veřejných funkcí jmenováni, by měli mít bezpečnostní prověrku automaticky - tedy úspěšně absolvovaná prověrka by měla být nutnou podmínkou jmenování.
Příklad pana ministra Bednárika naléhavost takové systémové změny ostře nasvěcuje. Z veřejně dostupných informací totiž vyplývají důvodné pochybnosti o tom, zda by pan ministr Bednárik mohl bezpečnostní prověrkou úspěšně projít.
Konzervativní strana vyzývá poslance a senátory, aby iniciovali novelizaci Zákona č. 412/2005 ve shora uvedeném smyslu.
Za Konzervativní stranu
Jan Kubalčík
předseda
