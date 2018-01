Ministerstvo zahraničních věcí nově nabízí aplikaci DROZD pro mobilní telefony

Občané ČR tak vedle webových stránek Dobrovolné registrace při cestách do zahraničí, známé pod zkratkou DROZD, budou mít možnost využít mobilní aplikaci. Mobilní DROZD obsahuje na jednom místě vše, co může cestovatel pro své bezpečí při cestách do zahraničí potřebovat.

V nově zřízené aplikaci jsou českým cestovatelům k dispozici kontakty například na zdravotní a záchranné složky v zemi, kam se vydávají, nebo na nejbližší zastupitelský úřad ČR, a to včetně linky na konzulární službu, dostupné pro řešení nouzových záležitostí občanů ČR 24 hodin denně. Nacházejí se zde také aktuality a varování pro cestovatele s nejnovějšími upozorněními na cesty, která MZV vydává v případě bezpečnostních hrozeb, nebezpečí způsobeném živelními pohromami, epidemiemi nebo z jiných důvodů. Nechybí ani návody první pomoci, rady pro mimořádné situace, nebo pro řešení komplikací na cestách jako ztráta dokladů, odcizení peněz či další nepředvídané události na zahraniční cestě.

Mobilní aplikace DROZD je zdarma ke stažení na Google Play a App Store

O dobrovolné registraci občanů při cestách do zahraničí – DROZD

Ministerstvo zahraničních věcí využívá systém DROZD od roku 2009, kdy uvedlo do provozu stejnojmennou webovou stránku. Díky němu má MZV i příslušný zastupitelský úřad ČR lepší přehled, kolik českých občanů se v zahraničí nachází, a může je formou SMS v případě mimořádné události rychle kontaktovat a účinně varovat před hrozícím nebezpečím a dalšími nestandardními situacemi v dané zemi.

Obliba DROZDu u českých občanů neustále stoupá. Za rok 2015 se v DROZDu zaregistrovalo 18 308 cestovatelů, v roce 2016 to bylo už 58 519 zápisů a v roce 2017 už přes 100 000. Loni byly českým turistům rozeslány SMS zprávy například o bezpečnostních incidentech na letištích v Nizozemí, Londýně a New Yorku, informace o požárech v oblasti Los Angeles, o záplavách v Řecku, zemětřeseních v Kostarice a Íránu nebo informace o zvýšené aktivitě sopky Agung na Bali a následném uzavření letiště. V posledních týdnech se lidé nejčastěji registrují do Thajska, na Nový Zéland, do Velké Británie, Vietnamu nebo na Filipíny.

Pro všechny, kteří si mobilní aplikace nechtějí nebo nemohou do svých mobilních zařízení stáhnout, zůstává i nadále možnost registrace prostřednictvím webových stránek, kde je i v průběhu cesty možné aktualizovat a dále zpřesňovat svou polohu. Osobní údaje, jež občan do registru zadává, jsou pouze pro potřeby MZV a jsou využity jen v případě mimořádné události či nouze. Je na ně uplatňována důsledná ochrana osobních údajů.

