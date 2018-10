Ministr vnitra Jan Hamáček diskutoval na jednání dozorčí rady finanční budoucnost České pošty

„Česká pošta patří svým posláním ke strategickým podnikům v České republice. Pan generální ředitel má jasné zadání změnit její fungování tak, aby se přestala řítit do propasti a stala se stabilní, prosperující společností. Pokud bychom nezatáhli za záchrannou brzdu včas, s největší pravděpodobností by v horizontu několika let Česká pošta už v dnešní podobě neexistovala. Proto jsem se zúčastnil dnešního jednání dozorčí rady, kde jsme probírali financování České pošty. To je alfa a omega fungování celé firmy,“ řekl ministra vnitra Jan Hamáček a dodal, že management musí vytvořit společnost, která odpovídá požadavkům 21. století.

„Rozhodující je provozní výkon České pošty. Česká pošta v minulosti sice generovala účetní zisk, avšak díky prodeji majetku a částečné kompenzaci univerzální služby. Reálně je několik let ve ztrátě. Dozorčí rada s vedením České pošty průběžně diskutuje konkrétní kroky, jak tento stav napravit s cílem postupně zvýšit ekonomickou sílu České pošty,“ řekl předseda dozorčí rady České pošty Karel Kratina.

„Česká pošta má hotovou strategii na další období, kterou předložíme Ministerstvu vnitra ČR. Je to materiál, za kterým si stojím a který ukazuje směr, jakým se musíme vydat, abychom Českou poštu zachránili. V první řadě jsme se zaměřili na úspory uvnitř firmy. Jen v roce 2018 jsme ušetřili téměř 220 milionů korun, a to zejména redukcí pracovních míst na centrále a snížením osobních nákladů. Ovšem nemůžeme šetřit na pracovnících v provozu,“ řekl generální ředitel České pošty Roman Knap a dodal: „Těm naopak musíme mzdy navýšit, aby od České pošty neodcházeli. Např. jen pro navýšení mezd o 10 % budeme potřebovat dodatečných 1,2 miliardy korun. Jsem rád, že pan ministr toto důležité téma otevřel, a beru to jako silnou podporu z jeho strany. Zásadní pro nás zůstává také férová úhrada nákladů univerzální služby. Jsme schopni rozklíčovat náklady na tuto službu státu tak, aby věděl, za co vlastně platí. Pokud zcela odkryjeme karty, věřím, že adekvátní částku od státu dostaneme. Nechceme nic víc, ani nic míň, než jsou skutečné náklady České pošty na univerzální službu. Česká pošta si musí uvědomit, že tu není pro stát, ale primárně pro zákazníky.“

autor: Tisková zpráva