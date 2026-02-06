Hezky se odkopávají. Poslankyně Majerová udeřila před sjezdem

Hezky se nám ti samozvaní morální majáci, strážci evropských hodnot a milovníci „hodnotové“ politiky odkopávají, shrnuje poslankyně Zuzana Majerová týden ve sněmovně. O víkendu bude zakončen sněmem Trikolory, která se pod jejím vedením vloni stala parlamentní stranou.
V sobotu se má konat sněm Trikolory, poprvé jako jedné z vládních stran. Jak se vám zatím daří z vašeho pohledu v koalici prosazovat váš program?
Nežiju v iluzi, že v koaliční vládě jako ten menší partner prosadíme z našeho volebního programu 100 procent, jsem ale spokojená, když se toho daří realizovat co nejvíc. Už na svém prvním zasedání se Babišova vláda vymezila proti Green Dealu, odmítla emisní povolenky ETS2 i migrační pakt, snížila ceny energií, zrušila zvýšení odvodů pro soukromníky, odmítla zvyšování daní. Následovala dohoda o zrušení tzv. koncesionářských poplatků od roku 2027. Běží rovněž náprava našich zahraničních vztahů, včetně užší spolupráce s V4+, konec financování politických neziskovek z peněženek nás všech. Tohle všechno bylo i v programu Trikolory i SPD.
Co by měly být politické priority do budoucnosti, s vědomím toho, jak je Trikolora v rámci koalice silná a v jakých agendách má prostor něco zlepšit?
Podstatnou část našich priorit uvádím už v předchozí odpovědi, doplním ještě naše společné koaliční přesvědčení, že ukrajinskou válku je třeba co nejdříve ukončit nikoli na bojišti, ale za diplomatických stolem.
Jste místopředsedkyní výboru pro vzdělání. Jak jste zatím spokojena s tím, jaké ambice má na tomto ministerstvu ministr Plaga?
Kdyby to bylo jen a pouze na mně, zrušila bych plošnou inkluzi kompletně. S panem ministrem jsme si to vyříkali a on moc dobře ví, jaké jsou mé postoje a jakým směrem budu naši politiku v téhle věci tlačit. Ať už v rámci probíhající revize stávajícího stavu školství, taktéž v podvýboru pro inkluzi a regionální školství, kde budu prosazovat zásadní změny v nepovedené a nefunkční plošné inkluzi.
Kromě toho jste členkou výboru pro evropské záležitosti. Trikolora se k EU vyjadřovala poměrně kategoricky, nakonec důvodem odchodu vás a Václava Klause z ODS byla kauza jeho poznámky o tom, že evropskou legislativu schvalujeme stejně tupě, jako židovské výbory příkazy nacistů. Změnilo členství a informace, které máte k dispozici, nějak váš pohled?
Ne, vůbec. Právě naopak. Vše, co se v Bruselu děje, mě v mém negativním názoru na Evropskou unii jen utvrzuje. Všechno, co se stalo po Maastrichtu, je špatně. Evropské hospodářské společenství mělo smysl.
Zglajchšaltovaná EU, ve které bruselští byrokraté členským zemím diktují právní, měnovou, fiskální a politickou jednotu, je omyl. Paradoxně je na tom všem něco pozitivního. Pokud bude EU dál směřovat tímto směrem, zahubí sama sebe, takže ani nebudeme muset vymýšlet, jak z ní ven.
Aktuální týden sněmovna strávila z podstatné části jednáním o neúspěšném návrhu opozice na vyslovení nedůvěry vládě. Pouhých čtrnáct dní po vyslovení důvěry. Dávalo to za vás nějaký smysl?
Ztracený čas! Nesmyslná exhibice! Žvanírna lidí, kteří mluví o to víc, čím méně toho mají co říct. V Deníku TO celou tu „chvilkařskou“ pokryteckou frašku, na kterou opozice ve sněmovně navázala, pojmenovali přesně: „37 let po listopadu 1989, kdy lidé demonstrovali proti bolševikům za svobodné volby, se v Praze demonstruje za bolševika proti výsledku svobodných voleb!“ Mocenské karty se rozdávají ve volbách, ne na ulici, a nic na tom nezmění ani to, že se opozice chová jako malé dítě, kterému sebrali hračku.
V rámci opozičních výstupů v řečništi jsem mimo jiné zaznamenal hlášku, že SPD a jejich partneři, tedy i vy, jsou stranou „Kreml sobě“, po vzoru „Motoristé sobě“. Co na to říci?
Doporučuji těm nešťastníkům lékaře, nejlépe psychiatra. Za víc slov to nestojí.
Také padlo označení za „svoloč“, dokonce od vysoce postavené poslankyně ODS, paní Decroix. Má po takových výrocích vůbec smysl se pohoršovat nad esemeskami pana Macinky o „extrémním způsobu kohabitace“?
Hezky se nám ti samozvaní morální majáci, strážci evropských hodnot a milovníci „hodnotové“ politiky odkopávají. Jen tak dál! Co jsou ve skutečnosti zač, možná časem pochopí i někteří z jejich voličů.
Prezident Petr Pavel se v této kauze definitivně postavil na stranu opozice. Znamená to tedy, že kandidát, který v roce 2023 sliboval nestrannost, se stává kandidátem jedné poloviny země?
Každý kandidát může kandidovat, za koho chce. Problém je nyní v něčem jiném. Petr Pavel není kandidát, ale prezident republiky. A zatímco kandidát může kandidovat třeba i za onu vámi zmiňovanou pomyslnou polovinu země či polovinu občanů, hlava státu má být prezidentem všech. V tomto smyslu Petr Pavel, který se nyní zcela nepokrytě postavil do čela opozice, porušuje svůj prezidentský slib.
