Blíží se olympiáda. Tak si ČT pozvala Haška, aby řečnil o Rusku

V Itálii začínají zimní olympijské hry. Česko reprezentuje 114 sportovců – více než na předchozích hrách. V úvodu rozhovoru Dominik Hašek zdůraznil výjimečnost olympijských her a jejich význam pro sportovce: „Olympijské hry jsou jednou za čtyři roky, jsou tam ti nejlepší sportovci světa a myslím, že pro každého bez výjimky je to velká čest na té olympiádě vystupovat,“ upozornil v pořadu Interview ČT24.
Olympiáda podle něj pro většinu sportovců není především o penězích: „Samozřejmě, každý má nějakou práci v tom sportu, vydělává nějak peníze, ale olympiáda, tam většinou finanční ohodnocení není žádné zvláštní,“ řekl a dodal: „Myslím si, že není sportovec, který by si toho obrovsky necenil, že tam může vystoupit a reprezentovat svou zemi.“
I tuto olympiádu provází debaty ohledně účasti ruských a běloruských sportovců, ti mají pro účast na olympiádě stále stopku. A to ve světle rusko-ukrajinského válečného konfliktu. Jako neutrální sportovci však – podobně jako na letních hrách v Paříži 2024 – startovat mohou.
„Toto je specifické téma, na to nebude čas to vysvětlit, aby tomu lidé dostatečně dobře rozuměli, protože vím, že veřejnost, ať česká, tak celosvětová, této otázce dost dobře nerozumí a někdy jsou tam hrozné emoce,“ uvedl k tomu Dominik Hašek. Zároveň zdůraznil, že právě emoce podle něj celou debatu zkreslují: „Je třeba dát od toho ty emoce pryč. Já ty emoce vůbec nechci používat.“
Vymezil se vůči principu kolektivní viny a popsal svůj dlouhodobý postoj: „Řeknu, že jsem zásadně proti jakékoliv kolektivní vině. To je důležité. Od začátku války říkám, že chci ruským sportovcům pomoci a od začátku říkám nebo nabízím svou pomoc jak například NHL, tak Mezinárodnímu olympijskému výboru,“ připomněl, že o jeho pomoc však není zájem.
„Emoce musí stranou a my musíme dělat vše pro to, aby ta válka co nejrychleji skončila a bylo zachráněno co nejvíc lidských životů,“ uvedl, že jisté hodnoty musí stát nad sportovními zážitky: „Je víc lidský život, nebo zábava u televize? Já se na to dívám tak, že lidský život je vždy na prvním místě a podle toho se musíme chovat,“ uvedl.
Předseda Svobodných a poslanec zvolený za SPD Libor Vondráček na platformě X označil vyloučení Rusů a Bělorusů z plnohodnotné účasti za diskriminaci. V reakci na jeho slova Dominik Hašek připustil, že ruské a běloruské sportovce může mrzet, že nemohou soutěžit: „Samozřejmě, že ty ruské sportovce to asi musí moc mrzet, že nemohou nastupovat do soutěže, jako jsou olympijské hry. Všech ruských sportovců, kteří tu ruskou válku a to zabíjení a ty hrozné zločiny nepodporují, těch je mi líto,“ pokračoval.
Naopak jasně vymezil svůj postoj vůči těm, kteří agresi podporují: „Těch ruských sportovců, kteří podporují zabíjení, tu hroznou agresi, kde umírají miliony lidí, ty nijak nelituji,“ zdůraznil.
Otázkou podle Dominika Haška je také to, zda situace kolem ruských sportovců nemrzí i ostatní sportovce, kteří by se s nimi chtěli poměřit na nejvyšší úrovni: „Mě by to osobně také mrzelo, že nemůžu nastupovat proti ruským sportovcům, protože jsou nejlepší nebo jedni z nejlepších na světě třeba v hokeji. Já bych je hrozně rád měl zpátky, aby tam byli, hrozně rád, ale my je tam nemůžeme dát zpátky, protože když Rusko vede imperialistickou válku na Ukrajině, pak ti sportovci jsou tou nejlepší reklamou na tu válku,“ prohlásil.
A jedním dechem dodal: „Kdyby tam ti ruští sportovci byli, tak by se ta válka prodlužovala, eskalovala a bylo by zabíjeno mnohem více lidí. Protože ta reklama je obrovská. Takže já bych je tam chtěl mít a myslím, že spoustu lidí by je tam chtělo mít, ale musíme si říct, co je víc, lidský život nebo tu soutěž povýšit o ty ruské sportovce?“ zopakoval podle něj zásadní otázku.
V kontextu toho se vrátil k vyjádření Libora Vondráčka a k tomu, jak v této souvislosti vnímá poměřování sportovní kvality a hodnoty lidského života: „Nevím, jestli pro poslance Libora Vondráčka je víc lidský život, pokud je pro něj lidský život méně než kvalita soutěže, tak chápu ten jeho tweet. Ale protože pro mě a pro hodně lidí je lidský život víc než kvalita té soutěže, tak za této situace nesmíme připustit, aby ruští sportovci reprezentovali na olympiádě svou zemi,“ konstatoval Dominik Hašek.
V rozhovoru mluvil také o dlouhodobé podpoře ukrajinských sportovních nadějí a o tom, jak válka zásadně zasáhla především dětský a mládežnický sport. Popsal, že při svých cestách na Ukrajinu se snaží podporovat nejen samotné sportovce, ale i jejich rodiny a sportovní funkcionáře, se kterými opakovaně řeší, jak zachovat kontinuitu výchovy mladých hráčů. „Kdykoliv tam jedu, na Ukrajině jsem byl čtyřikrát, tak se snažím ty ukrajinské sportovce podpořit. Nejenom sportovce, celkově Ukrajinu a jejich lidi, kteří se hrdinně brání,“ uvedl bývalý hokejista.
A upozornil na tvrdou realitu války, která už sportovní kariéry mnohým ukončila: „Je to složité pro ty sportovce, X už z nich dneska ani není a víme důvod, proč,“ zakončil téma Dominik Hašek.
