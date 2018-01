Moravskoslezský kraj: Mladí lidé mohou rozvíjet svůj talent

Moravskoslezský kraj je první kraj v republice, který oficiálně podporuje školy zapojené do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh´s International Award – DofE). Kraj tak pomáhá rozvíjet potenciál a schopnosti naší budoucí generace.

Memorandum o spolupráci podepsali na krajském úřadě ve středu 10. ledna náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství Stanislav Folwarczny a výkonný ředitel obecně prospěšné společnosti DofE pro Českou republiku Tomáš Vokáč.

Moravskoslezský kraj poskytne svým organizacím z oblasti školství, které se rozhodnou zapojit do DofE, finanční příspěvek určený například na úhradu licenčního poplatku, poplatky za jednotlivá školení a další aktivity, které budou realizované v rámci DofE.

Program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu zajišťuje neformální vzdělávání mladých lidí ve věku od 14 do 24 let. Je zaměřený na volnočasové aktivity, při kterých může mládež rozvíjet svůj talent v nejrůznějších oborech, zvyšovat sportovní dovednosti, zapojit se do dobrovolnických akcí při práci s dětmi a seniory nebo absolvovat dobrodružné expedice.

„Chceme účast na tomto programu nabídnout co nejvíce mladým lidem v Moravskoslezském kraji. Věřím, že jim tím umožníme získat cenné dovednosti a kompetence a také odhalit svůj potenciál a příležitosti k dalšímu rozvoji. A nejen to- tyto aktivity pomáhají mladým lidem získávat větší sebejistotu a mohou jim i pomoci i k přijetí na střední či vysoké školy,“,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství Stanislav Folwarczny.

Během setkání na krajském úřadě se představili i zástupci organizací a mladí lidé, kteří se už do DofE zapojili. „Naši studenti se v rámci projektu setkali se členy královské rodiny, také se zúčastnili expedice v Mongolsku, jejíž součástí bylo i setkání s dalajlámou,“ prozradil ředitel Střední školy teleinformatiky Pavel Zubek.

„Program Ceny vévody z Edinburghu byl založen v roce 1956. Zapojily se do něj miliony lidí ve více než 140 zemích světa. V České republice už využilo nebo využívá možnosti programu 2 500 mladých lidí. K centrům, která ho nabízejí, patří kromě základních a středních škol také mládežnické organizace a dětské domovy. V Moravskoslezském kraji je současné době zapojeno 17 místních center DofE, které program poskytují,“ doplnil výkonný ředitel DofE v ČR Tomáš Vokáč.

Psali jsme: Hejtman Vondrák: Realizace chytrého regionu vyžaduje vybudování kvalitní datové infrastruktury Vícha (ČSSD): Nejvíce financí půjde opět do oprav bytových domů Zelení: Největší environmentální problémy roku 2017 v Moravskoslezském kraji Nová nebo zrekonstruovaná Sokolovna v Klimkovicích?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva