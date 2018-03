Muzeum MHD zahájí svou 26. sezonu. DPP vypraví i Velikonoční tramvaj

V akci budou historické autobusy Škoda 706 RO, Jelcz 272, Karosa ŠM 11 a Karosa B 731, jezdící v trase Vozovna Střešovice – Špejchar a zpět. Pro zájemce bude vypravena i oblíbená tramvaj KT8D5, která pojede okružní jízdu v trase Vozovna Střešovice – Hradčanská – Pražský hrad – Pohořelec – Hládkov – Vozovna Střešovice.

Jízdné pro tyto vozy je shodné, a to 40 Kč pro dospělé a 20 Kč pro děti do 15 let. Jízdenky bude možné zakoupit v pokladně muzea, do kterého bude návštěvníkům umožněn vstup v pátek 30. března zdarma. Kromě historických jízd si budou moci přítomní na pokladně muzea zakoupit i různé propagační předměty.

Do provozu se se zahájením muzejní sezóny vrací i historická linka č. 41. V pravidelné trase linky č. 41 se letos chystá větší množství traťových oprav, což by pro linku č. 41 znamenalo, že po nemalou část víkendů by jezdila po výlukové trase, a proto bylo pro letošní rok zvoleno dopravní řešení s možností jiných atraktivních pohledů na historické jádro města a Hrad, než nabízí tradiční trasa. Bližší informace o jejím provozu jsou k dispozici na webu DPP (ZDE).

„Volné dny cestujícím zpříjemní Velikonoční tramvaj. Od Velkého pátku až do Velikonočního pondělí se mohou Pražané a návštěvníci hlavního města svézt také Velikonoční tramvají,“ uvedl Josef Voltr, vedoucí odboru Marketing a obchod.

Po vánočně vyzdobené tramvaji, která na sklonku minulého a na počátku letošního roku těšila cestující na lince č. 9, si tak mohou zájemci nyní počkat na linku č. 1, pořadí 2, která bude jezdit v trase Sídliště Petřiny – Vltavská – Palmovka – Spojovací a zpět. Tato tramvaj prostřednictvím polepů a vizuálů připomene cestujícím nejznámější velikonoční symboly, zvyky či dávný i současný význam křesťanských svátků s pohyblivým datem. Ve Velikonoční tramvaji bude platit standardní jízdné jako na ostatních běžných linkách.

Více informací je k dispozici ZDE

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 145 autobusových linek, dále 25 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2018 bylo ve vlastnictví společnosti 1 168 autobusů, 854 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost ročně přepraví více než miliardu osob a ujede cca 178 mil. kilometrů. Podnik má k 1. 1. 2018 celkem 10 932 zaměstnanců, z toho 4 230 tvoří řidiči MHD.

Jediným akcionářem Dopravního podniku je hlavní město Praha, množství dopravních spojů a zadání pro jízdní řády v Praze určuje společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Více informací o Dopravním podniku naleznete rovněž ZDE.

Psali jsme: DPP vypsal tendr na pronájem ploch v metru pro umístění city light vitrín DPP: Omezení v provozu metra o prodlouženém velikonočním víkendu DPP za rok 2017 hospodařil oproti předpokladu lépe o 335 mil. Kč DPP si připomíná 110 let od zahájení provozu první autobusové linky v Praze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva