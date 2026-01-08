Rajchl šikanuje novináře? Urbanová svolává protiakci

Jindřich Rajchl na svém facebooku apeloval na občany, aby naslouchali skutečným odborníkům, a ne „pseudo inteligentům“ z liberálních „woke“ médií. Jako příklad uvedl mladého novináře z Deníku N, který napsal komentář k americkému ministru zdravotnictví Robertu F. Kennedymu.
„Tento mladý nadějný kádr Bakala Foundation jménem Jiří Labanc, jenž vystudoval fakultu žurnalistiky v Olomouci a obor nová média na FFUK v Praze, kritizuje ve svém komentáři pro Deník N amerického ministra zdravotnictví Roberta Francise Kennedyho s tím, že není lékař, ale konspirátor,“ napsal Rajchl a přidal fotografii kritizovaného novináře.
JUDr. Jindřich Rajchl
Mladý novinář podle Rajchla v životě ještě nic nedokázal, ale hraje si na arbitra pravdy. „Za mě je přesně tento absurdní úkaz dokonalou ilustrací intelektuální krize, do níž se Česká republika i celá Evropa v posledních letech propadla. Připustili jsme, aby se tito indoktrinovaní pseudo inteligenti, kteří v životě nedokázali postavit ani psí boudu, stali arbitry pravdy v rádoby nezávislých médiích, jež mají ke skutečné nezávislosti asi stejně daleko jako aktuálně Venezuela,“ pokračuje Rajchl.
Tímto atakem na konkrétního novináře Rajchl chtěl své sledující upozornit, aby nenaslouchali „woke aktivistům“ z mainstreamových médií. „Tato situace, kdy si pseudo elity přivlastnily pozice skutečné elity národa, nutně vede k naprostému úpadku společnosti jako celku. Pokud budeme i nadále dopřávat sluchu woke aktivistům z Deníku N, Reflexu, Seznamu nebo České televize, tak nás nečeká nic dobrého,“ radí poslanec, že stačí tyto „intelektuální giganty“, jako je Labanec, neposlouchat a raději věřit skutečným elitám a odborníkům.
Rajchlův příspěvek vzbudil velký ohlas, podle poslankyně Barbory Urbanové ale Rajchl tentokrát hodně přestřelil. „Už jsem si zvykla na ledacos, ale tohle je neskutečný dno, jedna paní mi to poslala a já jsem si řekla A DOST. Jindřich Rajchl se rozhodl, že si podá mladého člověka jen proto, že pro Deník N napsal pravdu o Robertu F. Kennedym Jr.,“ reaguje Urbanová.
Podle Urbanové je to od Rajchla „nechutný kyberlynč,“ což je paradox, když se Rajchl považuje za velkého zastánce svobody slova. „Víte, co udělal náš domnělý bojovník za svobodu? Místo argumentů vzal jeho fotku a hodil ji své vybičované bublině jako kus masa, přičemž za pět hodin má zas víc lajků než Jennifer Lopezová (tak určitě). Výsledek je nicméně přesně takový, jaký Rajchl chtěl: nechutný kyberlynč a hromada nenávistných útoků pod příspěvkem,“ všímá si Urbanová.
„Takhle fakt vypadá politika pro lidi, kterým sliboval pomoct? Že se jich bude zastávat? Tohle je to, co chtěl dělat, sednout si odpoledne z dlouhý chvíle k počítači a poslat na mladýho kluka svoje nenávistný fans? Ne že bychom to my nezažívali, ale my jsme šli do politiky a s takovejma lidma, jako je Rajchl, se bohužel musíme potkávat. Tenhle kluk si to ale nevybral. Když se tady pan právník mohl vzteknout, že někdo do politiky tahá jeho rodinu, někteří se ho snad i měli chuť zastat, protože to se nedělá... No, nedělá. Ale ono se taky nedělá to, co udělal teď Rajchl,“ srovnala Urbanová, že tento útok na mladého novináře je srovnatelný s obtěžováním Rajchlovy rodiny.
Urbanová zároveň dává novináři Labancovi za pravdu v tom, že Robert F. Kennedy Jr. je opravdu lhář a šiřitel bludů. Zároveň vyzvala své sledující, aby si našli dotyčný Rajchlův příspěvek a novináře se tam zastali. „A teď co po vás chci, pardon, moji milí sledující. Zkusme se tam toho kluka zastat, dám odkaz na ten hnus do komentáře. Je to to nejmíň, co můžeme udělat,“ vyzvala.
„Šikana mladých lidí totiž fakt není politika, je to jen (další) ukázka toho, že potřebujete exhibovat a posílat lidi nenávidět kluka, který s politikou nemá nic společného. Zas a opět bohužel vidíme, co jste za člověka, ne že by to nebylo jasný, ale ta videa byla aspoň (snad!) konsenzuální. Fuj, špatně se mi z toho pokrytce zas udělalo,“ dodala Urbanová, že se jí z Rajchlovy šikany udělalo nevolno.
Při té příležitosti ještě Rajchlův příspěvek nahlásila Facebooku jako potenciálně škodlivý. Ani po několika hodinách se ale nic nestalo. „DOPLNĚNÍ: nahlášení příspěvku považuju za samozřejmost, jen to už několik hodin Meta vůbec neřeší. Mám pocit, že sem tam se ozývat musíme. Umím si totiž představit, jaký to je, být v pozici toho šikanovaného, bejt špatná z toho, že se mě nikdo nezastal,“ doplnila.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.