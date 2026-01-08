Policie ČR: Záchrana života

Policista ve svém volnu pomohl s pátráním a pohřešovaného seniora našel.

V pondělí asi půl hodiny po poledni jsme přijali na služebně oznámení od starší ženy, že její 78letý muž odešel ráno z místa bydliště v Němčicích nad Hanou a doposud se nevrátil. Snažila se s ním opakovaně telefonicky spojit, ale bezvýsledně a proto měla obavu o jeho zdraví a život. Na základě těchto informací byly hlídky společně s psovodem vyslány do okolí uvedené obce a dalších obcí, aby po seniorovi pátraly. Osloveny byly také okolní obecní úřady s žádostí o pomoc při hledání pohřešovaného prostřednictvím obecních rozhlasů. Na hlášení rozhlasu zareagoval i kolega, který měl v danou dobu volno a nebyl ve službě. I přesto zašel na oddělení, kde zjistil další podrobnosti k případu. Nezaváhal a osobně se zapojil do pátrání po muži, kterého, jak zjistil, osobně znal. Díky místní znalosti procházel a prohledával okolí obce, kde se muž mohl pohybovat. Senior měl velké štěstí, protože ho nemohoucího našel na zledovatělé části místního potoka. Policista si přivolal na pomoc hlídky a po kontrole životních funkcí ho společně vytáhli na bezpečné místo, kde mu poskytli prvotní ošetření a co nejrychleji se snažili muže zahřát. Následně přijela na místo přivolaná záchranná služba, která si podchlazeného a dezorientovaného muže převzala do vlastní péče a převezla do nemocnice v Prostějově k dalšímu vyšetření. O nalezení pohřešovaného byla rodina ihned informována. Policista nezaváhal ani na chvilku, vydal se pomoci, i když nemusel a díky jeho nesobeckému přístupu mělo pátrání šťastný konec. Bez rychlé pomoci by byl senior ve vážném ohrožení života.      

