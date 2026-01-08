FNUSA: Ambulantní trakt pro ORL pacienty se otevřel po rekonstrukci

V rámci ambulantní péče se na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU odborníci ošetří bezmála třicet pět tisíc pacientů za rok. Nyní mají lékaři zabývající se problémy v oblasti hlavy a krku k dispozici nově zrekonstruované a vybavené ambulance, díky kterým se zvýší nejen komfort při vyšetření, ale také umožní navýšení kapacity plánovaných výkonů.

Na jednom místě tak mají pacienti k dispozici plně vybavené ORL ambulance s nejnovějšími typy vyšetřovacích jednotek, nejmodernější endoskopické řetězce se záznamem nálezů a ambulantní zákrokový sálek. Záznam a opětovné zobrazení nálezu navíc dovolí lékařům vše podrobně vysvětlit. „Otevření rozšířeného a kompletně modernizovaného ambulantního traktu umožní poskytovat péči respektující trendy moderní medicíny s ohledem na využití pokročilých zobrazovacích a endoskopických metod,“ uvedl ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák.

Zvýšený počet ambulancí umožní také lepší logistiku pacientů. „Kromě navýšení kapacity můžeme oddělit pacienty plánované, objednané do konkrétního časového okna a pacienty přicházejících s neodkladnými potížemi. Pro tyto bude k dispozici akutní ambulance, která bude v provozu po celý den,“ dodal přednosta KOCHHK Břetislav Gál.

V rámci sledování onkologických pacientů je k dispozici nejrychlejší možná diagnostika. Pacient na jednom místě a v jeden den získá možnost klinického vyšetření, endoskopického zobrazení, případně také ultrazvukové vyšetření krku. „Toto vyšetření bude nově k dispozici i akutním pacientům a pomůže odlišit stavy s nutnou chirurgickou intervencí v oblasti hlavy a krku. Pacient tak nebude muset složitě vyhledávat specialisty zabývající se těmito výkony, vše bude na jednom místě,“ doplnil přednosta Gál.

V rámci nového ambulantního traktu jsou zahrnuty také ambulance superspecializovaných klinických programů týkajících se chirurgického řešení onemocnění štítné žlázy, poruch hlasu a hlasové rehabilitace, poruch polykání, onemocnění nosu a dutin. K dispozici je i ambulance spánkové medicíny.

Rekonstrukce ambulantního traktu KOCHHK probíhala ve dvou etapách, celkové náklady na stavební práce se vyšplhaly na 28 milionů korun. Přístrojové vybavení ambulancí vyšlo na dalších bezmála sedm milionů korun.

