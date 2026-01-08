Energetik Beran: Němci by bez plynu z Ruska zmrzli

Mezi svátky jste měl důležité pracovní jednání na Slovensku o větrných parcích?
Sešli jsme se s několika kolegy se známým prognostikem profesorem Peterem Staňkem a neformálně jsme zakládali energetickou iniciativu „Země pro život“. Ten název pochází ještě od dob Pačesovy komise od Dany Drábové. Šlo nám o to, abychom neopakovali chyby z minula, kdy jsme přehnanou neodsířenou energetikou zlikvidovali část našich biotopů a v pánevních oblastech poškodili populaci. To už nám dnes nehrozí. Ale můžeme si snadno zničit další krajinu velkými solárními nebo větrnými parky. Byli tam s námi kolegové z řad právníků, energetických expertů i mediálně známých osobností.
Proč na Slovensku?
Slováci nás předběhli. Na rozdíl od nás dostavěli jadernou elektrárnu a v další dostavbě pokračují. Mají dnes přebytkový a prakticky bezemisní energetický mix. Tedy plně vyhovují všem evropským zeleným požadavkům a jsou ve výrobě soběstační i přebytkoví. Přesto jim tam evropští investoři a domácí oligarchie nutí větrné parky. A lidé se bouří zcela oprávněně. Zelené argumenty o záchraně planety tam už ti jejich „baroni“ nemají, tak si lidé chtějí zachránit svoji krajinu a u vesnic také zdravotní potíže s hlukem a vibracemi, kvůli kterým už zavírají nebo omezují některé větrné parky ve Francii.
Ty větrné parky jim akorát zničí ve svém okolí životní prostředí podobně jako u nás v Horním Jiřetíně a zhorší jim stabilitu sítí. Tohle snad v normální zemi chtít nemusejí, když mají té ekologické elektřiny více než dostatek?
Budou na Slovensku s méně stabilními zdroji odolávat blackoutům?
Dovezou více zemního plynu a namísto jaderných elektráren budou stavět další fosilní, aby byli schopni to kompenzovat. A budou platit na dvě strany, větrným investorům garantované zisky a dovozcům zemního plynu, aby to vyrovnali. A to v zemi, kde mají prakticky bezemisní energetický mix. Mají převahu jaderných elektráren, vodní elektrárny více než u nás – zejména kaskádu na Váhu a Gabčíkovo, a srovnatelně s námi mají i těch obnovitelných zdrojů energie.
Jak má vypadat ta „Země pro život“?
Ani uhlobaroni, ani solární nebo větrní baroni. Nezapomínejme, kolikrát a jakým způsobem se u nás privatizovaly a přeprodávaly doly a kolik peněz jsme utráceli za podporu zaměstnanosti horníků, které pak z části končily v privátních kapsách, než je skoro všechny propustili na dlažbu. Pak jsme za dumpingové ceny vyváželi fosilní elektřinu a na základě podjatých studií, jak má fungovat naše energetická soustava. Solární baroni nás stáli za dobu jejich panování více než 200 miliard korun. Za tu dobu jsme prodělali dostavbu Temelína nejméně dvakrát, jednou na podpoře dumpingového exportu uhelné elektřiny a podruhé na té solární. V jednom případě jsme skoro 20 let těžili o 20 % uhlí více, než jsme potřebovali, ve druhém si zase osázeli solárními panely bonitní ornou půdu, aby na tom mohl někdo vydělávat a my to platili.
Scénáře pro dumpingový export uhelné elektřiny i nové scénáře pro větrné parky počítali mnohdy ti samí „odborníci“ a minulá vláda je nechtěla dát ani k veřejné oponentuře.
A Green Deal?
Podstata Green Dealu je v tom, že se Němci, konkrétně Merkelová, a Putin rozhodli zavřít fungující jaderné elektrárny a namísto toho dovážet ruský plyn pro celou Evropu. Ta závislost byla ještě před tím, než teroristé vyhodili do vzduchu podmořský plynovod, kolem 40 procent, tedy skoro polovina. Do toho oni investovali svoji budoucnost. V Německu mají kromě ideologů i inženýry a věděli, že jim ta energetika pouze na obnovitelných zdrojích nebude fungovat. No a v Gazpromu zase dobře vědí, že jaderné palivo uskladníme na tři roky a plynové elektrárny nám při uzavření kohoutků přestanou fungovat po několika týdnech, jen co dojdou zásobníky pod zemí.
V Německu už měli do toho jejich zázraku nainvestováno, nepoučili se a nyní ten plyn draho dovážejí, mnohdy zase z Ruska, ale na tankerech pod jinou vlajkou. Jinak by v zimě zmrzli. Nezbývá tedy než celému okolí dále vnucovat ideologii, ale za desetinásobné ceny a s blackouty.
Ale jsme přece v Evropské unii…
Tohle je ale německý model, ne evropský. S tím dovozem zemního plynu částečně i ruský. Francie má zemní plyn z Alžíru, a ne od Putina, to je potřeba si také uvědomit. Ve Francii i v době největší energetické krize dávali třetinu jaderné elektřiny za korunu. Na lipské burze se jaderná elektřina z Francie neobchoduje, a když, tak francouzské přebytky. Na rozdíl od nás, kde se uměle předražuje, aniž opouští území republiky. Rovněž tak na jihu Evropy nebyli v době energetické krize tak brutální a nejsou dodnes.
A my i Slovensko jsme energetikou v celé Unii, tedy nemusíme si jenom nechat vnucovat špatný model sousedního státu. Ve Francii i ty větrné elektrárny omezují a zavírají, jen u nás o tom média málo informují. To, co chtějí Slovákům udělat, je už opravdu výprodej jejich krajiny a životního prostředí, aby na tom někdo mohl vydělávat a oni měli kromě vibrací a výhledu na větrné parky dražší elektřinu s vyšším rizikem výpadků.
Jak je to tedy ekonomicky?
Vezměme historický příklad. Nikoli naštěstí vojenský. Po okupaci v roce 1939 přinutilo Německo administrativně pProtektorát používat umělý kurz 10 : 1, aby se usnadnilo odčerpávání hodnoty ze zahraniční ekonomiky. Podobně to dnes funguje v zelené energetice. Nespolehlivá zelená elektřina je ve skutečnosti asi desetkrát dražší, než je naše stávající klasická, zejména jaderná. Ekologizovanou uhelnou elektřinu nám zhruba o dvě koruny zdražují a musíme odvádět násobky výrobní ceny překupníkům emisních povolenek. Platíme je dokonce i v případě, když sami Němci elektřinu nemají. Dokonce požadovali po Polsku platit emisní povolenky z energetické válečné pomoci Ukrajině, což už je úplně skandální.
Jadernou elektřinu zase na rozdíl od Francie nás nutí přeprodávat sami sobě za předražené ceny lipské burzy a o zisky se dělí zahraniční překupníci a naše oligarchie, pro stát tu zůstává pouze část. Desetinásobná drahota je ve skutečnosti tak strašlivá, že i když si toto rozdělí stát, domácí oligarchie a překupníci, zůstávají na každého desítky i stovky miliard korun. No a takto my v „tržním prostředí“ hospodaříme. Ve skutečnosti je to ale devastace průmyslu a sociálního smíru, prosperující podniky by to samé odevzdaly státu na daních a odvodech, kdyby je nezavírali, a lidé zase na spotřebě a DPH.
A co bychom měli dělat?
Řídit státní energetickou společnost, nikoli aby prostřednictvím zahraniční burzy někdo řídil naši vládu při správě našeho majetku. Je dobré se také podívat na hospodaření, například je-li kterákoli energetická firma zadlužená při současných cenách, asi by bylo dobré vědět, jak k tomu došlo, a učinit preventivní opatření.
Určitě být obezřetní při předčasném uzavírání elektráren a dolů, když za ně nemáme náhradu. A namísto legislativy o „akceleračních zónách“ a další devastaci krajiny přijmout legislativu o urychlení výstavby jaderné elektrárny.
Jinak zůstaneme v područí stávajících kapitálových operací, kterým se dává větší význam než vlastní spolehlivé výrobě elektřiny, a nových investorů, jak se snaží i na Slovensku, kde solární a větrné parky nepotřebují vůbec.
