Ministr Vojtěch: Konec papírových poukazů. Vše elektronicky

08.01.2026 19:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k digitalizaci ve zdravotnictví.

Ministr Vojtěch: Konec papírových poukazů. Vše elektronicky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

Konec papírových poukazů. Vše elektronicky.

Od 1. ledna 2026 se změnila pravidla pro předepisování zdravotnických prostředků. Papírové poukazy skončily a nově se vše povinně vystavuje elektronicky prostřednictvím ePoukazu.

Pro pacienty to znamená větší pohodlí, méně administrativy a vyšší bezpečnost.

ePoukaz funguje podobně jako eRecept – má jedinečný identifikátor a pacient ho může dostat SMS, e-mailem nebo do aplikace eRecept.

Změna se týká běžně používaných pomůcek, jako jsou krycí materiály, kontaktní čočky, inkontinenční pomůcky, glukometry, berle nebo invalidní vozíky.

Elektronický poukaz navíc:

  • zamezuje duplicitám
  • omezuje zbytečné papírování
  • ukončuje nelegální výdej zdravotnických prostředků v ordinacích bez oprávnění

Takové praktiky nejen obcházely zákon, ale také omezovaly právo pacientů na svobodný výběr výdejny.

ePoukaz je nástroj, který zvyšuje komfort, posiluje transparentnost a chrání pacienty i férové poskytovatele.

Už první dny provozu ukazují, že systém funguje velmi dobře – denně vznikají desetitisíce elektronických poukazů.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
