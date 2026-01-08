Ministr Vojtěch: Konec papírových poukazů. Vše elektronicky

Konec papírových poukazů. Vše elektronicky.
Od 1. ledna 2026 se změnila pravidla pro předepisování zdravotnických prostředků. Papírové poukazy skončily a nově se vše povinně vystavuje elektronicky prostřednictvím ePoukazu.
Pro pacienty to znamená větší pohodlí, méně administrativy a vyšší bezpečnost.
ePoukaz funguje podobně jako eRecept – má jedinečný identifikátor a pacient ho může dostat SMS, e-mailem nebo do aplikace eRecept.
Změna se týká běžně používaných pomůcek, jako jsou krycí materiály, kontaktní čočky, inkontinenční pomůcky, glukometry, berle nebo invalidní vozíky.
Elektronický poukaz navíc:
- zamezuje duplicitám
- omezuje zbytečné papírování
- ukončuje nelegální výdej zdravotnických prostředků v ordinacích bez oprávnění
Takové praktiky nejen obcházely zákon, ale také omezovaly právo pacientů na svobodný výběr výdejny.
ePoukaz je nástroj, který zvyšuje komfort, posiluje transparentnost a chrání pacienty i férové poskytovatele.
Už první dny provozu ukazují, že systém funguje velmi dobře – denně vznikají desetitisíce elektronických poukazů.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
