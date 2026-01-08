Okamura (SPD): EU platí progresivistickým a islámským neziskovkám

Evropská unie netransparentně vyplácí i z našich peněz obrovské prostředky progresivistickým a islámským neziskovkám a na svou vlastní propagandu. Upozornil na to Gatestone Institute. Zastavme diktát Bruselu! V únoru 2025 zveřejnil evropský think-tank MCC Brussels senzační zprávu "Propagandistická mašinérie EU: Jak EU financuje nevládní organizace, aby propagovala samu sebe" ("The EU's Propaganda Machine: How the EU funds NGOs to promote itself"). Tato zpráva ukazuje, jak Evropská komise – nevolený hlavní výkonný orgán Evropské unie – využívá peníze daňových poplatníků "k prosazování své politické agendy pod záminkou prosazování 'hodnot EU'". Stručně řečeno, EU financuje nevládní organizace a think-tanky, aby šířily její vlastní propagandu.
„Tato 'propaganda prostřednictvím zástupců' je zásadně nedemokratická. Mnoho občanů EU, kteří nesouhlasí s tím, aby se na každý problém reagovalo tak, že potřebujeme 'více Evropy', takto financuje podporu většího federalismu. Konzervativnější voliči a země, zejména ve střední a východní Evropě, čelí tlaku liberálně-progresivních hodnot financovaných EU, které nesdílejí. Zvolené národní vlády jsou terčem útoků ze strany skupin financovaných Bruselem,“ uvádí se ve zprávě.
O několik měsíců později, v dubnu 2025, Evropský účetní dvůr dospěl k závěru, že financování nevládních organizací ze strany EU je naprosto totální chaos. Auditoři uvedli: „Získat spolehlivé informace o všech penězích, které EU poslala nevládním organizacím, je prakticky nemožné.“
Think tank MCC Brussels na svém webu napsal: „V letech 2014 až 2023 od EU dostalo peníze více než 4 400 nevládních organizací. Více než 3,3 miliardy eur – to představuje přes 40 % celkové částky – přitom obdrželo pouhých 30 nevládních organizací. Tolik opěvovaný pluralismus EU tak spíše připomíná kartel.“
Frank Furedi, výkonný ředitel MCC Brussels, k této zprávě uvedl: „Systémová netransparentnost odhalená Evropským účetním dvorem je dalším důkazem toho, jak si pro sebe několik privilegovaných hráčů zabírá moc a zdroje, zatímco široká veřejnost zůstává v nevědomosti. Tato zpráva ukazuje, že údajný závazek EU k transparentnosti a odpovědnosti je jen fasáda.“
Investigativní novinář Peter Schweizer komentoval v únoru 2025 skandál kolem nevládních organizací v EU takto: „Tyto byrokratické orgány nefinancují nevládní organizace proto, aby nakrmily hladové lidi a prosadily široce přijímanou sociální agendu, ale proto, aby chránily své vlastní zájmy a obohacovaly se.“
Podle nizozemského deníku De Telegraaf EU tajně platila environmentálním nevládním organizacím za to, aby lobovaly u poslanců Evropského parlamentu za přijetí Zelené dohody pro Evropu (Green Deal EU) – šíleného plánu Evropské komise, jehož cílem je to, aby se EU do roku 2050 stala "klimaticky neutrální". Jinými slovy, Evropská komise rozhazovala peníze daňových poplatníků a dotovala zelený politický lobbing, aby dosáhla svých cílů. Mimo jiné tak nevládním organizacím zaplatila i 700 000 eur, aby "ovlivňovaly" evropské zemědělství "zeleným" směrem.
Deník De Telegraaf v lednu 2025 dále napsal: "Organizacím byly přiděleny cíle, aby u poslanců Evropského parlamentu i členských států dosáhly konkrétních výsledků lobování s cílem prosazovat ambicióznější agendu zelené politiky."
A to není všechno: Evropská komise financovala také propagaci postnacionalismu, transgenderismu, "rozmanitosti a inkluze" a všech woke aktivit, jaké si jen dokážete představit.
To jsou ale jen nevládní organizace. Evropská komise financuje také neznámý počet dalších projektů. Snad nejpozoruhodnějším projektem – vzhledem k enormním částkám, které jsou na něj vynakládány – je financování teroristických entit na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy. EU se pravidelně chlubí tím, že je největším poskytovatelem zahraniční pomoci Palestincům, ačkoli je velmi nejasné, jak něco takového může být v zájmu evropských daňových poplatníků.
V prosinci 2023 – jen několik měsíců poté, co Hamás 7. října 2023 v Izraeli zmasakroval 1 200 nevinných lidí – se EU chlubila: „Evropská unie je největším poskytovatelem vnější pomoci Palestincům, která podle Evropské společné strategie pro období 2021–2024 činí přibližně 1,2 miliardy eur, přičemž 809,4 milionu eur již bylo schváleno.“
Evropská unie a její předchůdkyně (EHS a ES) financují Palestince již od 70. let 20. století, a tato podpora přitom stále roste. Od roku 2008 EU Palestincům posílá cca 1,2 miliardy eur ročně. Velkou část těchto peněz EU posílá Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA), z něhož se stal spojenec Hamásu.
Tomio Okamura
