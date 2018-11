NASCAR, Czech Truck Prix, Alex Barros i Ralf Schumacher! Prodej vstupenek zahájen

Jsou jimi The Most Show ADAC GT Masters, The Most American Show NASCAR a Czech Truck Prix. K mání jsou také e-vstupenky na galavečer 42. ročníku ankety Zlatý volant o nejlepší české motoristické sportovce roku 2018, kde nebudou chybět Ralf Schumacher či Alex Barros. Elektronické vstupenky si zájemci mohou zakoupit na webových stránkách www.autodrom-most.cz v sekci VSTUPENKY.

„Milovníci rychlých kol a silných motorů si tak mohou pořídit adrenalinový zážitek v klidu s předstihem. Navíc v předprodeji je cena vstupenky výrazně výhodnější, pořídíte ji o 100 korun levněji. Vstupenka také řeší dilema, co dát svým blízkým pod stromeček. Jde zcela jistě o originální vánoční dárek,“ vyjmenovala výhody nákupu elektronických vstupenek obchodní a marketingová manažerka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Šampionát ADAC GT Masters diváci uvidí o víkendu 17. až 19. května 2019. V mezinárodním seriálu závodů upravených supersportovních vozů kategorie GT3 se mohou těšit na Audi R8 LMS, BMW M6 GT3, Corvette C7 GT3-R, Lamborghini Huracán GT3, Mercedes AMG GT3, Ferrari 488 GT3, Hondu NSX GT3 nebo Porsche 911 GT3-R. Český želízkem v ohni je Filip Salaquarda, jezdící v černé Audi R8 LMS týmu ISR Racing svého otce Igora. S německým stájovým kolegou Frankem Stipplerem zakončili letošní sezonu na velmi solidní osmé příčce.

Žhavou novinkou příští sezony na mosteckém okruhu je závodní série asociace National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR), a to 28. až 30. června 2019. Také v této elitní sérii se do adrenalinových soubojů zapojí český pilot Martin Doubek. Součástí víkendu budou také divácky atraktivní souboje nádherných historických vozů včetně monopostů z velkých cen, na sever Čech se sjedou už potřetí.

ávody evropského šampionátu okruhových tahačů European Truck Racing Championship (FIA ETRC) pod názvem Czech Truck Prix jsou nejnavštěvovanějším podnikem každoročního kalendáře autodromu. Ve dnech 30. srpna až 1. září 2019 dorazí do Mostu už posedmadvacáté.

Prestižní anketu Zlatý volant pořádá sesterská firma společnosti AUTODROM MOST, marketingová a eventová agentura Pozitif. Slavnostní galavečer s předáváním cen nejlepším motoristickým sportovcům se uskuteční 20. února 2019 od 19:00 hodin v industriálních prostorách kongresové haly Pragovka Art District v pražských Vysočanech. „Na vyhlášení ankety nebudou chybět světové osobnosti motoristického sportu. Účast přislíbili bývalý pilot F1 Ralf Schumacher, skvělý brazilský motocyklový jezdec a účastník mistrovství světa v kategorii MotoGP Alex Barros či Němec Jochen Hahn, pětinásobný evropský šampion závodů okruhových tahačů,“ vyjmenovala Svobodová.

autor: Tisková zpráva