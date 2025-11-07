Proč by se měl Okamura líbit v zahraničí? Vyoral proti „lepševikům“

Zemřel kardinál Dominik Duka. Jak na něj, pokud vůbec, vzpomínáte?
Jako na vrcholného představitele katolické církve, kterého jsem uznával za jeho dlouhodobě konzervativní postoje, umírněnost, lidskost a názorovou konzistentnost. Mohu-li soudit. Jakkoliv nejsem velký příznivec žádné církve – neb ať už je má víra jakákoliv, nepotřebuji nikoho dalšího – navíc reálně sobě rovného, kdo mě bude korigovat, usměrňovat a umravňovat, tak pana Duku jsem uznával. Přeji našim církevním představitelům, aby si z něj občas vzali příklad.
Dukův skon znamenal výron těžko pochopitelného hnusu vůči jeho osobě. Řeči o shoření v pekle, neobvykle tvrdé sprosťárny… Čím myslíte, že Duka popuzoval? Tím, že odmítal z církve dělat organizaci poplatnou aktuálním progresivním dogmatům?
Zcela nepochybně. Dominik Duka netíhl k poplatnosti době a k soudobým politickým svazákům u kormidla jako třeba pánové mediálním a politickým hlavním proudem nekriticky zbožšťovaní soudruzi Václav Malý či Tomáš Halík. A to mu nemohlo být odpuštěno. Kdo není nekriticky a slepě v jednom šiku s nimi, je automaticky vnímán jako nepřítel státu.
Pak tu máme novinku z Poslanecké sněmovny. Jejím předsedou byl zvolen Tomio Okamura z SPD. Politici TOP 09, Pirátů, ODS a dalších se předhánějí v prohlášeních, jaká je to děsná ostuda a jak budeme mít zkaženou pověst. Tak jsem se tak chtěl zeptat, znáte nějakého zahraničního předsedu sněmovny/parlamentu? A víte, jestli dělá ostudu?
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Proti Okamurovi se ve Sněmovně vystřídal celý orloj… opozičních poslanců. Ale mezi všemi vyčnívá řeč Okamurova bratra Hayata Okamury, který ve Sněmovně v podstatě vytáhl špinavé prádlo celé rodiny. Co může někoho vést k takovému kroku? Jak se na to díváte?
Neslyšel jsem proslov Okamurova bratra, ale navzdory tomu zřejmě tonoucí se stébla chytá. Ale evidentně se nechytá stébla ideálního, neb prát špinavé prádlo vlastní rodiny na půdě sněmovny mi připadá eufemisticky řečeno nešťastné. Je důležité si ale vždycky uvědomit, že to, co říkáme o druhých – a jak to říkáme – často daleko více vypovídá o nás, než o nich. A to zajisté platí i pro mě a mé myšlenkové výplody. Jenomže já jsem si toho vědom, na rozdíl od řady jiných.
Tomio Okamura
A ještě jedno významné úmrtí. Zemřel bývalý viceprezident USA Dick Cheney, kterému je připisován lví podíl na americké invazi do Iráku. Ale ačkoliv ho dříve Demokraté nenáviděli, teď jako by na něho s láskou vzpomínali, protože Cheney (stejně jako jeho dcera) nesnášel Trumpa. Mají Demokraté krátkou paměť? Nebo se prostě proměnila jejich strana?
Řada lidí má obecně krátkou paměť, nedostatek konceptuálního či komplexního myšlení a hlavně poměrně gumovou páteř, která jim umožňuje otáčet svá stanoviska a svou přízeň vůči těm či oněm jak na obrtlíku. Významné politické strany napříč zeměmi kolektivního západu byly v drtivé většině případů převzaty takzvanými liberálně progresivistickými křídly prosazujícími globalismus, covidismus, ukrofilii a rusofobii, řízenou migrační invazi a další destruktivní agendy silou. Tedy je mezi nimi reálně rozdíl čistě marginální. Cheney byl jeden z jestřábů, jemuž bylo šíření demokracie mečem a humanitárním bombardováním blízké. Samozřejmě vždycky proti zájmům drtivé většiny nevinných lidí v zemi, kterou zrovna bombami USA demokraticky očišťovaly. Budiž mu peklo těžké.
V New Yorku zvítězil socialista Mamdani, muslim a řekněme radikální Demokrat. Někteří místní komentátoři z toho dělají předzvěst pádu Donalda Trumpa. Jak se k tomu stavíte vy? Přeci jen, je to „jen“ New York.
Je to sice jen New York, ale jde zřejmě o ukazatel, kterým směrem máme v dohledné době očekávat směřování kormidla v USA. A bohužel nejen tam. Předzvěst Trumpova pádu bych v tom nehledal, protože kdyby Trumpa v pozici, v níž je, ti za oponou a za zrcadlem nechtěli, tak by tam nebyl. A stejně tak, kdyby se zpronevěřil jejich zájmům a tomu, proč mu bylo umožněno se do pozice dostat, tak by ho ve chvíli z oné pozice sesadili. A soudě dle historických události, mají k tomu prostředků a možností habakuk.
Fialova vláda ve čtvrtek podala demisi. Co považujete za její největší prohřešek?
Že měl Fiala a spol. vůbec tu drzost jít ke kormidlu a systematicky likvidovat vlastní zemi a život jejích občanů? Konkrétní kroky a miliardové kauzy, které činili a do nichž byli namočení – navzdory vylhaným předvolebním prohlášením a slibům – snad ani netřeba zmiňovat. Obecně ale byly největšími prohřešky Fialovy vlády prakticky bezmezné poklonkování a panáčkování před představiteli Evropské utopie, pardon unie – které bylo vpravdě až ponižující – a zatahování České republiky do války, která opravdu není její. O tunelování peněz tuzemských daňových poplatníků ve prospěch jedné z nejzkorumpovanějších zemí světa, kterou bezesporu Ukrajina je, pak už ani nemluvě. Podobně jako předchozí koronafašistická vláda pod patronátem Andreje Babiše, i tato vláda pod patronátem Fialy by se měla osobně zodpovídat za škody, které záměrně a zcela bezprecedentně občanům České republiky způsobila. Ale stejně jako ve všech předchozích epochách máme několikery metry, jsou rovní a rovnější a režimní prominenti jsou prakticky nedotknutelní. Co se dá dělat. Nějak bylo, nějak je a nějak bude. Hlavně se z toho neposr… a žít svůj život, s rodinou, blízkými a nejbližším okolím, které můžeme sami reálně ovlivnit.
