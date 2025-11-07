Ministr Válek: Žákům v jídelnách chutná

Výsledky reformy školního stravování v praxi jsou skvělé a žákům chutná!
Jídlo podle nového spotřebního koše je vynikající, zdravé, cenově dostupné a děti jsou spokojené. Tohle je velká odměna po nekonečných diskuzích a vyvracení dezinformací, které pro svůj profit šířili zastánci přesolených a přeslazených polotovarů. A co je hlavní. Pomůžeme tím vytvořit zdravé stravovací návyky, které pak dětem pomáhají celý život. A to je k nezaplacení.
Doufám, že budoucí ministři zdravotnictví a školství budou tuto pozitivní změnu hájit proti agrobaronům.
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR
autor: PV