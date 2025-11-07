Ministr Válek: Žákům v jídelnách chutná

07.11.2025 20:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům reformy školního stravování

Ministr Válek: Žákům v jídelnách chutná
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Výsledky reformy školního stravování v praxi jsou skvělé a žákům chutná!

Jídlo podle nového spotřebního koše je vynikající, zdravé, cenově dostupné a děti jsou spokojené. Tohle je velká odměna po nekonečných diskuzích a vyvracení dezinformací, které pro svůj profit šířili zastánci přesolených a přeslazených polotovarů. A co je hlavní. Pomůžeme tím vytvořit zdravé stravovací návyky, které pak dětem pomáhají celý život. A to je k nezaplacení.

Doufám, že budoucí ministři zdravotnictví a školství budou tuto pozitivní změnu hájit proti agrobaronům.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ministr Válek: Nový program včasného záchytu výdutě břišní aorty
Ministr Válek: 125 tisíc vakcín. Mimořádná dodávka
Válek (TOP 09): Přísné tresty za reexport léků
Válek (TOP 09): Se šestikoalicí národní ostudy nás čekají těžké časy

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

MZ , reforma , TOP 09 , Válek , školství stravování

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Máte stejnou zkušenost jako ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, že nová skladba potravin pro školní stravování dětem chutná?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

finance

Pane ministře, můžete prosím uvést o kolik jste zvýšil plat pracovníkům SSZ za dobu Vašeho působení? Děkuji za odpověď

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nápoje s největší koncentrací mikroplastů Nápoje s největší koncentrací mikroplastů  Masturbace beze studu a ostychuMasturbace beze studu a ostychu

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Válek: Žákům v jídelnách chutná

20:07 Ministr Válek: Žákům v jídelnách chutná

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům reformy školního stravování