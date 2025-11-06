Premiér Fiala: Uděláme vše pro to, aby předání moci bylo plynulé

Vláda Petra Fialy podala na zasedání ve čtvrtek 6. listopadu 2025 demisi, jak jí ukládá Ústava České republiky po skončení ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Vláda Petra Fialy zasedla den po skončení ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny, aby projednala jediný bod programu – podání své demise. „Včera večer skončila ustavující schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a jak nám ukládá Ústava, tak vláda dnes na svém prvním jednání po skončení ustavující schůze rozhodla o podání demise podle ustanovení článku 73, odstavce 2 ústavního zákona číslo 1/1993 Sbírky, tedy Ústavy České republiky. Zároveň vás chci za celou vládu informovat, že demisi předám dnes osobně panu prezidentovi v 16 hodin. Předpokládám, že naše vláda bude pověřena, abychom vládli v demisi do jmenování nového kabinetu,“ konstatoval předseda vlády Petr Fiala. „Jak už jsem několikrát uvedl, uděláme vše pro to, aby předání moci bylo plynulé, bez komplikací a ve prospěch občanů České republiky,“ doplnil.
„Když jsme nastupovali do vlády jako koalice SPOLU společně tehdy se Starosty a Piráty, řada komentátorů a různých expertů nám předvídala krátké trvání vlády. Četli jsme komentáře, že když se vláda skládá z tolika subjektů, tak nemá šanci. Že jsme nesourodá koalice, která určitě nevydrží celé volební období. V této souvislosti bych chtěl jen říct, v okamžiku, kdy podáváme v souladu s Ústavou po volbách demisi, že jsme v polistopadové historii po první vládě Václava Klause teprve druhá středopravicová vláda, která vládla celé čtyři roky a řádně dokončila volební období,“ podotkl premiér Fiala.
„Bylo to volební období, které bylo pro Českou republiku velmi obtížné, které pro nás znamenalo plno výzev. Museli jsme ještě řešit covidovou pandemii, energetickou krizi, vysokou inflaci, všechny důsledky války na Ukrajině. Převzali jsme zemi ve stavu, kdy tu byly veřejné finance v rozvratu, byla zde spousta dalších vnějších vlivů, které měly zásadním způsobem působily na to, s čím jsme se museli vyrovnávat a co jsme museli dělat,“ připomněl předseda končící vlády.
„Jsem přesvědčen, že přestože jsme určitě všechno neudělali dokonale, jsme těmito zkouškami prošli se ctí. A není to jen mé přesvědčení, ale dokládají to všechna data, která máme k dispozici: Českou republiku předáváme v mnohem lepší kondici, než v jaké jsme ji před čtyřmi lety přebírali,“ uvedl premiér Petr Fiala.
„Chtěl bych za naši vládu poděkovat občanům za podporu a důvěru a osobně bych chtěl kolegům ve vládě – a také jsem do udělal na jednání vlády – poděkovat za dobrou spolupráci. Doufám, že nastupující vláda kromě velkých slov a slibů, které znamenají zadlužování budoucích generací, bude alespoň v něčem pokračovat v potřebných změnách tak, aby mladí lidé měli budoucnost a perspektivu dobrého života v České republice,“ uzavřel Petr Fiala.
