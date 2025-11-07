Kubisková (Výzva): Další hříšník a padlá "hvězda" z ODS

Onou „hvězdou“ není nikdo jiný, než bývalý náměstek ministra zdravotnictví a předseda správní rady VZP Marek Šnajdr (ODS). Byl jedním z poslanců, který rebeloval proti vládě Petra Nečase tak důsledně, až se na chvilku stal členem dozorčí rady Čepra.
Ano, je to také ten Marek Šnajdr, jehož „hvězda“ zazářila v Dbalého deníčku, kde popisoval, jak nabízel Šnajdrovi „moo“ (tzn. úplatek) ve výši 2M. On ho sice údajně nepřijal, ale kryl záda kmotrovské skupině ODS, která Homolku tunelovala.
Již v roce 2009 ale Šnajdr jevil zájem o další nemocnici, a to o fakultní nemocnici Bulovka, kterou spolu se skupinou kolem Homolky řešili. O deset let později si Policisté přišli pro podnikatele Tomáše Horáčka kvůli tunelování Bulovky. Protože začal s policií spolupracovat, je nyní obžalován i „hvězdný“ Marek Šnajdr, který si tentokrát úplatek měl vzít.
Připomeňme si, že „hvězda“ Marka Šnajdra také září v kauze Dozimetr, kde ho policie navrhla také obžalovat, a tentokrát to je kvůli podezření, že se dopustil uplácení při zakázce VZP. I tady začal s policií spolupracovat jeden z pachatelů a to Pavel Dovhomilja.
Za sebe a naši stranu Výzva 2025 si s touto padající „hvězdou“ přeji jediné. Aby všichni tuneláři byli spravedlivě potrestáni, a aby se podnikatelé, kteří jsou oslovováni nebo zapojeni do klientelistického systému ODS a dalších stran, NEnechali vydírat a nespolupracovali s touto mafií.
Budeme i nadále dělat maximum, aby se do české politiky vrátila slušnost a poctivost.
Ing. Karolína Kubisková
