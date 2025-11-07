Žádné cizí vlajky, jen českou. Češi podepisují petici

07.11.2025 22:01 | Monitoring

Po odstranění ukrajinské vlajky z průčelí budovy Poslanecké sněmovny, k němuž přistoupil její nový předseda Tomio Okamura (SPD), vznikla petice požadující, aby na státních institucích vlály výhradně české symboly. V petici se tvrdí, že dlouhodobé vyvěšování cizích vlajek je nevhodné a v rozporu s úctou k české státnosti.

Žádné cizí vlajky, jen českou. Češi podepisují petici
Foto: Repro Piráti, FB
Popisek: Olga Richterová vyvěšuje ukrajinskou vlajku

Nově zvolený předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) nechal svěsit ukrajinskou vlajku na budově sněmovny. Poslanci TOP 09, ODS, STAN a Pirátů zareagovali na tento krok spontánním vyvěšením vlajky Ukrajiny z oken svých sněmovních kanceláří.

V souvislosti se sporem o ukrajinskou vlajku vznikla nová občanská iniciativa nazvaná Petice za vlajku České republiky

Psali jsme:

Jejím cílem je vyjádřit nesouhlas s dlouhodobým vyvěšováním cizích vlajek na budovách státních institucí a podpořit symbolickou i právní ochranu českých státních a národních symbolů.

Autoři petice, která má k patečnímu večeru 1500 podpisů, v úvodu uvádějí, že chtějí touto peticí vyjádřit svůj postoj k vyvěšování vlajky České republiky a vlajek jiných států na budovách veřejné správy.

Signatáři upozorňují, že česká vlajka je významným symbolem národa a státu a má odkazovat k jeho historii a hrdosti. Podle textu mají být budovy veřejné správy označeny výhradně vlajkou České republiky, a naopak nemají být označovány vlajkami jiných států.

V petici se rovněž uvádí, že nevhodné vyvěšení české státní vlajky v kombinaci s vlajkami jiných států může být porušením zákona o užívání státních symbolů.

Petičníci připouštějí, že při oficiálních státních návštěvách je vyvěšení cizí vlajky v pořádku, avšak dlouhodobé vyvěšování považují za nepřijatelné.

Petici sestavil Ivo Osovský jménem iniciativy Nenech se zastrašit! Vystup z řady! Petice si od svého zveřejnění získává pozornost na sociálních sítích. Sdílí ji například předseda Svobodných Libor Vondráček na svém profilu na Facebooku.

Psali jsme:

„Přece to tam nebude dalších 50 let.“ V ČT tahanice o vlajku Ukrajiny
Pavel Foltán: Válka fialových praporčíků? aneb „Poslední bitva vzplála?“
Vlajka Ukrajiny se na muzeum nevrátila. Kavárna zuří
„Ten mládenec na to nemá.“ Foldyna byl zlý na Lipavského. Ale i na Řehku

 

Zdroje:

https://www.facebook.com/liborvondracek.cz/posts/pfbid02saprSSn3Rnn5fD6mGHVbesEVWahvWtCEDAyDuBgu6Vc6qGNTQssVrVQCpFCJ1Dc9l

https://www.petice.com/vlajka_cr?fbclid=IwY2xjawN7F-RleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFVNFI4T2NFMDRrWkpNQ2F4c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmYv_P91i8koKwcefnI1P4rVKTP02VbwjG5db0w-X8nme368-eYbRGrJ9opg_aem_BkYp1meatAVI5IdPuL84FQ

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Facebook , petice , státnost , vlajka , ukrajinská vlajka

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s tím, že by na státních budovách měla viset pouze česká vlajka?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Zuzana Majerová byl položen dotaz

Co myslíte tou revizí pobytu Ukrajinců v ČR?

A taky jak se stavíte k pomoci Ukrajině? Nepomohlo by, což chtěl i sám Zelenský, aby Ukrajinci šli za svou zem bojovat a neschovávali se třeba zde? A jaký bude váš přístup k sociálním dávkám pro Ukrajince?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Richterová a další mají problém kvůli ukrajinské vlajce. Nastoupil právník

19:15 Richterová a další mají problém kvůli ukrajinské vlajce. Nastoupil právník

Rozhodnutí nového předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD), jenž nechal odstranit vlajku Ukr…