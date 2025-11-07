Žádné cizí vlajky, jen českou. Češi podepisují petici

Nově zvolený předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) nechal svěsit ukrajinskou vlajku na budově sněmovny. Poslanci TOP 09, ODS, STAN a Pirátů zareagovali na tento krok spontánním vyvěšením vlajky Ukrajiny z oken svých sněmovních kanceláří.
V souvislosti se sporem o ukrajinskou vlajku vznikla nová občanská iniciativa nazvaná Petice za vlajku České republiky.
Jejím cílem je vyjádřit nesouhlas s dlouhodobým vyvěšováním cizích vlajek na budovách státních institucí a podpořit symbolickou i právní ochranu českých státních a národních symbolů.
Autoři petice, která má k patečnímu večeru 1500 podpisů, v úvodu uvádějí, že chtějí touto peticí vyjádřit svůj postoj k vyvěšování vlajky České republiky a vlajek jiných států na budovách veřejné správy.
Signatáři upozorňují, že česká vlajka je významným symbolem národa a státu a má odkazovat k jeho historii a hrdosti. Podle textu mají být budovy veřejné správy označeny výhradně vlajkou České republiky, a naopak nemají být označovány vlajkami jiných států.
V petici se rovněž uvádí, že nevhodné vyvěšení české státní vlajky v kombinaci s vlajkami jiných států může být porušením zákona o užívání státních symbolů.
Petičníci připouštějí, že při oficiálních státních návštěvách je vyvěšení cizí vlajky v pořádku, avšak dlouhodobé vyvěšování považují za nepřijatelné.
Petici sestavil Ivo Osovský jménem iniciativy Nenech se zastrašit! Vystup z řady! Petice si od svého zveřejnění získává pozornost na sociálních sítích. Sdílí ji například předseda Svobodných Libor Vondráček na svém profilu na Facebooku.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská