„Přece to tam nebude dalších 50 let.“ V ČT tahanice o vlajku Ukrajiny

Tomio Okamura první den ve funkci předsedy Poslanecké sněmovny přistoupil k dlouho avizovanému kroku a sundal z budovy sněmovny ukrajinskou vlajku. Zatímco někteří jeho krok považují za projev respektu k institucionální neutralitě a přirozené ukončení čtyřletého symbolu solidarity, jiní jej kritizují jako necitlivý čin vůči napadené Ukrajině.
Očekávaný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) uvedl, že gesto chápe, i když by ho provedl jinak. „Ta vlajka tam visela téměř čtyři roky, samozřejmě každý na to může mít svůj názor, a podle mě se pomoc Ukrajině nevyjadřuje jen tím, že někde visí vlajka,“ řekl Havlíček v České televizi.
„Pan Okamura na to má jako předseda Poslanecké sněmovny právo a já jediné, co bych udělal jinak, že bych u toho neasistoval, jak on tam stál někde u těch štaflí. Já to respektuju, on došel k závěru, že se ta vlajka po čtyřech letech sundá, jako to dělají jiné instituce,“ připomněl, že byla sundána ukrajinská vlajka například i z budovy Národního muzea.
Havlíček zároveň zdůraznil, že podle něj nejde o nepřátelský krok vůči Ukrajině. „Ta symbolika je důležitá, takže kdyby se to udělalo pár dní poté, co vypukla ta válka, tak by to bylo špatně, ale když se to udělá po téměř čtyřech letech, tak my to akceptujeme. To není nic, co by mělo budit emoce na straně Ukrajiny, oni vědí, že jsme je podporovali a nadále jim pomáháme. Ale já bych to asi takhle neudělal, sundat to hned druhý den ve funkci, a udělal by to méně okázale.“
Ministr průmyslu a obchodu v demisi Lukáš Vlček (STAN) vidí věc odlišně. „Politika je mnohdy o symbolech a pokud je tu stát, který brání Evropu před ruskou agresí, jako Ukrajina, tak podle mě to je opravdu symbol té naší podpory,“ uvedl. „My jako Starostové jsme reagovali tak, že jsme ihned ukrajinskou vlajku z oken vyvěsili. Na nic jsme nečekali, protože politika o těch symbolech je,“ řekl Vlček.
Vlček zároveň kritizoval samotného Okamuru. „SPD a Tomio Okamurovi z jejich programu moc nezbylo, hnutí ANO šikovně prosadilo, že SPD nemá v programovém prohlášení vlády téměř nic, úplně rezignovalo na své priority, takže Tomio Okamurovi možná nezbude nic jiného, než stát u štaflí před sněmovnou a sundávat vlajky. Podle mě to od něj není šťastné, byl to od nás symbol podpory napadené zemi.“
Havlíček v reakci připomněl, že podle něj Česká republika už dostatečně prokázala, na čí straně stojí. „My jsme už ale ukázali, na čí jsme straně. V roce 2022 jsme tu ruskou agresi všichni odsoudili, Ukrajinu jsme podpořili, ostatně i tu vlajku jsme vyvěsili. No a přeci tam nemusí být další čtyři roky? Jednou to musí skončit, tato symbolika,“ poznamenal. „Navíc, když se podíváte na některé ankety, které k tomu vyšly, tak většina lidí je pro to, aby ty ukrajinské vlajky na budovách v Česku už nevisely. Takže se dá říci, že Tomio Okamura tím respektuje názor většiny,“ zmínil Havlíček.
Vlček oponoval, že na délce vyvěšení nezáleží. „Podle mě je úplně jedno, jak dlouho někde ta vlajka visí. Je to důležitý symbol solidarity a já určitě za mého mandátu ukrajinskou vlajku sundávat z budovy ministerstva průmyslu a obchodu nebudu. To už pak může udělat můj nástupce, pravděpodobně pan Havlíček. Podle mě by se to mělo sundávat, až ta válka skončí,“ řekl.
Havlíček na závěr dodal, že by se k symbolům mělo přistupovat realisticky. „Já opakuji, že na tom nevidím nic divného, přeci to tam nebude dalších 50 let. A každý soudný člověk na světě ví, že česká společnost podpořila Ukrajinu, podpořil ji stát, firmy, i my jako opozice, a všechno jednou končí a ta solidarita se dá vyjádřit i jinými způsoby než vyvěšenou vlajkou. Tím spíše, když to rozděluje společnost, to bychom měli reflektovat. Já chápu argumenty těch, kterým se to nelíbí, ale většina je dnes těch, kteří sundání vlajky schvalují.“
