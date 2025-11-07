Hnutí Duha: Monitoring potvrdil narození vlčích mláďat v několika oblastech ČR

Po pěti letech byla reprodukce potvrzena na Kokořínsku a Ralsku. Naproti tomu v Novohradských horách se vlčí mláďata letos zatím potvrdit nepodařilo. Monitoring je zaměřen pouze na vybrané modelové oblasti a neslouží proto k určení celkového počtu vlků v ČR.
„Výsledky letošního monitoringu potvrzují, že se vlci stávají pevnou součástí české přírody. Jejich přítomnost má pozitivní vliv na krajinu - pomáhají snižovat počty divoce žijících kopytníků a tím přispívají k obnově lesů. Aby mohlo soužití člověka a vlka fungovat bez problémů, je kromě podpory chovatelů hospodářských zvířat nezbytná také edukace a zvyšování povědomí veřejnosti o vlcích a jejich roli v přírodě,“ komentuje situaci manažerka Hnutí DUHA Šelmy Romana Uhrinová.
Je nutné připomenout, že k přirozenému běhu přírody patří i skutečnost, že přibližně dvě třetiny vlčích mláďat nepřežijí první rok života. Monitoring tedy zaznamenává pouze část populace, a úspěšná reprodukce neznamená automaticky, že všechna mláďata dospějí.
Monitoring vlků v terénu je organizačně náročný. Hnutí DUHA Šelmy za pomoci dobrovolníků Vlčích a Rysích hlídek sleduje jen vybrané oblasti, kde dokumentuje vývoj výskytu, rozmnožování a dlouhodobé trendy. Významnou roli přitom hrají i hlášení od veřejnosti, která lze zasílat na adresu stopy@selmy.cz.
Přehled jednotlivých oblastí
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Krušné hory
Reprodukce vlků byla letos potvrzena ve třech teritoriích – ve východní, střední a západní části Krušných hor. Vzniklo také nové teritorium ve střední části pohoří, kde byl potvrzen vlčí pár. Letos je pár ještě příliš mladý na odchov mláďat, reprodukce se však očekává v příštím roce.
V jednom z teritorií ve východní části Krušných hor se letos vlčata nepotvrdila. Samice z původního rodičovského páru zmizela a loňská mláďata jsou zatím příliš mladá k vlastní reprodukci. Genetické analýzy zároveň ukázaly, že samec z tohoto páru pochází z italsko-alpské populace, zatímco původní samice byla potomkem šumavské smečky.
Nově se zde pohybuje mladá vlčice, která je podle výsledků genetických testů jejich dcerou. V jiném teritoriu ve východní části hor se však letos rozmnožování podařilo potvrdit.
V západní části Krušných hor zůstává vlčí populace stabilní. Všechna známá teritoria v tomto pohoří zároveň zasahují i na území Německa, což odpovídá přirozenému pohybu vlků napříč hranicemi.
Lužické hory - východní část
Reprodukce vlků byla v této oblasti potvrzena téměř každoročně od roku 2020, s výjimkou roku 2023. Letos se rozmnožování potvrdilo ve východní části hor. Fotopasti zachytily také loňské mládě, které se se smečkou zdržuje pravděpodobně kvůli poraněné tlapce nebo pomáhá s výchovou letošních vlčat.
Dospělí vlci byli v této oblasti několikrát fotografováni s kořistí, což je důležitý indikátor, že se vlci aktivně starají o mláďata a vychovávají je v bezpečném teritoriu.
Frýdlantsko
Na česko-polské hranici byla letos potvrzená reprodukce jedné z přeshraničních vlčích smeček zasahující do Frýdlantského výběžku. V druhé mapované frýdlantské smečce rozmnožování potvrzeno letos nebylo.
Jesenicko
Fotograficky potvrzené rozmnožování bylo zaznamenáno ve třech teritoriích, u dalšího se reprodukce dá předpokládat, ale není zatím dostatek dat k jejímu potvrzení.
Beskydy a Javorníky
Reprodukce byla v letošním roce potvrzena u čtyř smeček – ve dvou teritoriích v Moravskoslezských Beskydech, v jednom v Javorníkách a v jednom ve Vsetínských Beskydech.
Reprodukci vlků na území Beskyd a Javorníků potvrdily záběry pořízené z fotopastí, které byly instalovány jako součást monitoringu v rámci projektového území Beskydy-Kysuce, jež je součástí evropského projektu LECA Interreg Central Europe.[2] Tento projekt zahrnuje spolupráci pracovníků z Hnutí DUHA Šelmy a Mendelovy univerzity v Brně, kteří zde systematicky sledují a vyhodnocují výskyt vlků.
Oproti předchozím letům se reprodukce letos nepotvrdila ve Slezských Beskydech.
Broumovsko a Orlické hory
Společně s Mendelovou univerzitou v Brně a polským národním parkem Góry Stolowe jsme v rámci česko-polské spolupráce potvrdili reprodukci ve třech teritoriích na Broumovsku (Javoří hory, Vraní hory, Góry Stolowe) a ve dvou v Orlických horách, což je stejně jako v předchozích letech. Zajímavostí je, že podle fotopastí je matkou vlčat v Javořích horách již druhým rokem po sobě vlčice, která má jen 3 končetiny [3] - máme ji zaznamenanou na fotopastech od roku 2022. Dříve byla členkou smečky, ale po upytlačení vlčice [4] z původního rodičovského páru tvoří nový rodičovský pár ona.
Novohradské hory
Na jednoznačné potvrzení letošní reprodukce v Novohradských horách stále ještě čekáme. Na základě předchozího monitoringu víme, že smečka v tomto území je sdílená – česko-rakouská a výskyt na české straně hranice se nám obvykle podaří potvrdit až na sklonku podzimu a zimy.
Kokořínsko a Ralsko
Po pěti letech se podařilo prokázat rozmnožování vlků na území Kokořínska a Ralska. Od roku 2020, kdy byla pravděpodobně zastřelena [5] vlčice z původního rodičovského páru, se zde i přes trvalou přítomnost vlků a systematický monitoring nepodařilo reprodukci potvrdit.
Letos jsme však už v průběhu května zaznamenali vlčici s nateklými struky, což naznačovalo možné rozmnožení. V červenci se narození vlčat skutečně potvrdilo.
Pokud se chcete podílet na ochraně velkých šelem v České republice, zapojte se do Vlčích a Rysích hlídek [6] nebo podpořte naši práci finančním darem. [7] Společně můžeme zajistit, aby vlci a další šelmy nadále plnili svou nezastupitelnou roli v naší krajině.
Video najdete ZDE.
Zdroje: [1] ZDE, [2] ZDE, [3] ZDE, [4] ZDE, [5] ZDE, [6] ZDE, [7] ZDE
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva