Richterová a další mají problém kvůli ukrajinské vlajce. Nastoupil právník

07.11.2025 19:15 | Monitoring

Rozhodnutí nového předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD), jenž nechal odstranit vlajku Ukrajiny z budovy sněmovny, vyvolalo řetězec reakcí napříč politickým spektrem. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek reagoval sarkastickou básní o politickém marketingu a symbolických gestech. Předseda strany PRO, právník Jindřich Rajchl upozornil na právní rozměr celé věci.

Richterová a další mají problém kvůli ukrajinské vlajce. Nastoupil právník
Foto: Repro Piráti, FB
Popisek: Olga Richterová vyvěšuje ukrajinskou vlajku

Jedním z prvních kroků, které nově zvolený předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) ve své funkci udělal, bylo čtvrteční sundání modro-žluté vlajky Ukrajiny ze zdi budovy dolní komory Parlamentu ČR. Tím vyvolal bouřlivé reakce mezi zástupci stran končící vlády. Jeho předchůdkyně ve funkci Markéta Pekarová Adamová, šéfka TOP 09, to označila za „hanebné gesto“.

Poslanecké kluby ODS a České pirátské strany reagovaly na odstranění vlajky Ukrajiny z budovy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyvěšením svých vlastních vlajek Ukrajiny z oken svých klubů jako protest proti kroku nového předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury. 

Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) reagoval na politické přetahování o ukrajinské vlajky ironicky laděnou básničkou o politickém marketingu a symbolice vlajek. Ve verších s nadsázkou komentuje, že politici střídavě vyvěšují a odstraňují vlajky podle aktuální poptávky po „lajcích“ a po veřejné pozornosti.

„Odstraníme vlajky, budou za to lajky. Vyvěsíme vlajky, budou za to lajky,“ píše Blažek v úvodu své básně. V dalších řádcích pak naznačuje, že politická gesta se dnes často redukují na mediální efekt – hlavní je vyfotit se a získat popularitu, nikoli řešit skutečné problémy. Závěrem dodává sarkasticky, že „tak politik našel výbavu a národ dostal zábavu“, čímž vystihl obecnější kritiku současné politické kultury.

Předseda strany PRO, právník Jindřich Rajchl upozornil, že poslanci vládní pětikoalice, kteří vyvěsili vlajky Ukrajiny z oken svých poslaneckých klubů, postupovali v rozporu se zákonem. Ve svém komentáři napsal: „Všichni poslanci pětikoalice, kteří si z oken svých kanceláří vyvěsili ukrajinské vlajky, flagrantně porušují zákon. Vyvěšujte si, co chcete, ale na svých nemovitostech. Pevně doufám, že se mandátový a imunitní výbor bude všemi těmito prohřešky důsledně zabývat.“

Rajchl citoval zákon o užívání státních symbolů, podle něhož vyvěšení vlajky jiného státu z budovy Poslanecké sněmovny není možné bez příslušného povolení, nebo v rozporu se stanovenými pravidly. Připomněl, že poslanec nemůže vyvěsit cizí vlajku z okna parlamentní budovy bez vědomí a souhlasu předsedy Sněmovny nebo jiného pověřeného orgánu Sněmovny, například organizačního výboru, který je zodpovědný za správu budovy a dodržování protokolu.

Proč by se měl Okamura líbit v zahraničí? Vyoral proti „lepševikům“
Dejte ruské miliardy Ukrajině, tlačí EK na Belgii. Ta tuší průšvih
Ukrajinská vlajka je symbol, připustil Rajchl. Pak ale vysvětlil čeho
Ještě dražší povolenky, než měly být původně. Kovanda vyvrátil Hladíkův úspěch

autor: Natálie Brožovská

