Richterová a další mají problém kvůli ukrajinské vlajce. Nastoupil právník

Jedním z prvních kroků, které nově zvolený předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) ve své funkci udělal, bylo čtvrteční sundání modro-žluté vlajky Ukrajiny ze zdi budovy dolní komory Parlamentu ČR. Tím vyvolal bouřlivé reakce mezi zástupci stran končící vlády. Jeho předchůdkyně ve funkci Markéta Pekarová Adamová, šéfka TOP 09, to označila za „hanebné gesto“.
Poslanecké kluby ODS a České pirátské strany reagovaly na odstranění vlajky Ukrajiny z budovy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyvěšením svých vlastních vlajek Ukrajiny z oken svých klubů jako protest proti kroku nového předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury.
Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) reagoval na politické přetahování o ukrajinské vlajky ironicky laděnou básničkou o politickém marketingu a symbolice vlajek. Ve verších s nadsázkou komentuje, že politici střídavě vyvěšují a odstraňují vlajky podle aktuální poptávky po „lajcích“ a po veřejné pozornosti.
„Odstraníme vlajky, budou za to lajky. Vyvěsíme vlajky, budou za to lajky,“ píše Blažek v úvodu své básně. V dalších řádcích pak naznačuje, že politická gesta se dnes často redukují na mediální efekt – hlavní je vyfotit se a získat popularitu, nikoli řešit skutečné problémy. Závěrem dodává sarkasticky, že „tak politik našel výbavu a národ dostal zábavu“, čímž vystihl obecnější kritiku současné politické kultury.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Rajchl citoval zákon o užívání státních symbolů, podle něhož vyvěšení vlajky jiného státu z budovy Poslanecké sněmovny není možné bez příslušného povolení, nebo v rozporu se stanovenými pravidly. Připomněl, že poslanec nemůže vyvěsit cizí vlajku z okna parlamentní budovy bez vědomí a souhlasu předsedy Sněmovny nebo jiného pověřeného orgánu Sněmovny, například organizačního výboru, který je zodpovědný za správu budovy a dodržování protokolu.
autor: Natálie Brožovská