Ministr Vojtěch: Slavnostní otevření nového onkologického pavilonu v Olomouci

S Andrejen Babišem a vedením Fakultní nemocnice Olomouc jsme se sešli u příležitosti slavnostního otevření nového onkologického pavilonu P4 Fakultní nemocnice Olomouc.
Nový pavilon nabízí rozšířené kapacity ambulantní péče, moderní prostory pro aplikaci léčby, zázemí pro paliativní tým i špičkové pracoviště klinických studií.
Tento objekt propojuje odbornost, inovace i lidský přístup – tedy hodnoty, na kterých stojí současná onkologická péče.
Velké poděkování patří všem, kteří se na realizaci projektu podíleli – vedení nemocnice, lékařům, zdravotníkům, projektovým týmům, architektům i stavebním odborníkům.
Věřím, že pavilon P4 se stane místem naděje pro pacienty z celého regionu a symbolem kvalitní zdravotní péče, do které má smysl investovat.
Ať nové prostory co nejlépe slouží pacientům a přinášejí jim jistotu a podporu v léčbě.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
