Ministr Vojtěch: Slavnostní otevření nového onkologického pavilonu v Olomouci

19.02.2026 10:04
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k otevření nové onkologie v Olomouci.

Ministr Vojtěch: Slavnostní otevření nového onkologického pavilonu v Olomouci
Foto: Hans Štembera
Popisek: Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

S Andrejen Babišem a vedením Fakultní nemocnice Olomouc jsme se sešli u příležitosti slavnostního otevření nového onkologického pavilonu P4 Fakultní nemocnice Olomouc.

Nový pavilon nabízí rozšířené kapacity ambulantní péče, moderní prostory pro aplikaci léčby, zázemí pro paliativní tým i špičkové pracoviště klinických studií.

Tento objekt propojuje odbornost, inovace i lidský přístup – tedy hodnoty, na kterých stojí současná onkologická péče.

Velké poděkování patří všem, kteří se na realizaci projektu podíleli – vedení nemocnice, lékařům, zdravotníkům, projektovým týmům, architektům i stavebním odborníkům.

Věřím, že pavilon P4 se stane místem naděje pro pacienty z celého regionu a symbolem kvalitní zdravotní péče, do které má smysl investovat.

Ať nové prostory co nejlépe slouží pacientům a přinášejí jim jistotu a podporu v léčbě.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
