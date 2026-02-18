HK ČR: Nová EET. Představený model je legitimní snahou o omezení šedé ekonomiky

Představený model se má vztahovat pouze na takzvané prezenční platby, tedy hotovostní i bezhotovostní transakce uskutečněné přímo mezi zákazníkem a podnikatelem v provozovně nebo při dodání zboží či služby. Netýká se fakturace ani online plateb na dálku. Návrh dále počítá s bezplatnou státní webovou, resp. mobilní aplikací pro EET, absencí povinného vydávání papírových účtenek a se zrušením nepřiměřených sankcí, jako je uzavření provozovny. Budou obnovena v původní praxi osvědčená ustanovení, jako je daňová úleva na pořízení vlastního zařízení k EET nebo možnost pozdější evidence v mimořádných situacích. Podnikatelům v nejnižším pásmu paušální daně se současně nabízí možnost vyhnout se evidenční povinnosti, pokud přijmou zvýšení měsíční paušální platby daně z příjmů na 1 500 korun.
„Pokud nový systém skutečně minimalizuje náklady a byrokratickou zátěž podnikatelů, které přinášelo dřívější řešení, a bude technologicky jednoduchý a uživatelsky přívětivý, lze jej považovat za legitimní nástroj státu k omezení šedé ekonomiky. Klíčové je, aby podnikatel nebyl nucen k vysokým investicím do nové techniky a aby kontrolní mechanismy i případné sankce byly přiměřené. Jsme také připraveni zapojit naše členy do pilotního testování systému, abychom si ověřili, že neobsahuje nadbytečné povinnosti a že optimálně využívá všech výhod digitalizace,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.
Podle Hospodářské komory návrh nenarušuje férovost trhu. Evidence prezenčních plateb může naopak přispět k omezení šedé ekonomiky a k narovnání konkurenčního prostředí ve prospěch poctivých podnikatelů, zejména v odvětvích, kde část tržeb dosud zůstávala obtížně dohledatelná.
„V nové verzi EET je výrazně méně přestupků a pokut a systém má sloužit především k systematické identifikaci těch, kteří obcházejí své daňové povinnosti. Co nejrychleji musí skončit situace, kdy je poctivý podnikatel poškozován konkurentem, který ignoruje pravidla. Jsme připraveni s finanční správou jednat a aktivně spolupracovat při boji s nekalou konkurencí,“ doplnil viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza.
Hospodářská komora zároveň očekává, že deklarované principy minimalizace administrativní zátěže, dodatečných nákladů a posílení férovosti trhu nebudou v dalším průběhu legislativního procesu oslabeny.
Nová pravidla pro spropitné: větší jistota pro zaměstnance v gastronomii
Významnou změnou pro gastronomii je návrh na zákonné ukotvení spropitného. Provozovatelé budou moci oficiálně vykázat část příjmů z restaurační činnosti jako spropitné, a to do zákonem stanoveného limitu, určeného na základě analýz trhu jako 7 % z celkového objemu tržeb restaurace. Tato částka má být považována za úhrnný příjem všech zaměstnanců restaurace osvobozený od daní a odvodů. Rozdělení spropitného mezi jednotlivé zaměstnance zůstane na interních pravidlech každého provozovatele, stát má kontrolovat pouze dodržení celkového stanoveného stropu.
„Spropitné vždy bylo pevnou a tradiční součástí odměňování zaměstnanců v gastronomii, a proto jsme bojovali za jeho legalizaci. Díky navrženým změnám se statut zaměstnanců v gastronomii vyrovná ostatním oborům, výrazně se zlepší jejich bonita, například při žádosti o hypotéku, a veškeré finanční toky budou oficiální,“ vysvětlil člen představenstva Hospodářské komory ČR Luboš Kastner, který návrh na legalizaci spropitného společně s dalšími lídry české gastronomie připravil a dlouhodobě prosazoval.
I když řada parametrů nové EET byla při její přípravě konzultována s experty HK ČR, definitivní pozici zahrnující případné náměty k dalšímu zjednodušení či větší férovosti návrhu ministerstva financí předkládaného do připomínkového řízení vyjádří Hospodářská komora po detailním seznámení s ministerským návrhem.
