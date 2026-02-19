Laudát (KAN): Slovenský průšvih jménem Fico

Věděl o tom dost dlouho, nedělal, krom výletů do Moskvy, nic:
Řeč je o slovenském průšvihu jménem Fico. Takhle to končí, když si lidé zvolí zapšklého pomstychtivého politika, jemuž mozek zaměstnává pouze revanš. Slovenská ekonomika se v porovnání s okolními zeměmi propadá, mafiáni jsou beztrestní a mladí Slováci utíkají ze země. Aktuálně nejmocnější Slovák vyhlásil od čtvrtka stav ropné nouze. Příští týden uplynou čtyři roky od horké fáze ruské invaze na Ukrajinu. Ničení energetické infrastruktury se dotklo i ropovodu Družba z Ruska přes Ukrajinu. Fico o rizicích i postojích zemí EU věděl, nedělal nic, kromě nechutného šaškování v Moskvě. Hrozba nedostatku ropy nyní doplňuje jeho další lumpárny, které táhnou Slovensko ke dnu. Chorvatsko je ochotno ropu na Slovensko dostat, ale trvá na dodržení protiruských sankcí. Zahraniční politika Fica přinesla svoje další kyselé ovoce a zdaleka to není první, ale ani poslední. Nejen Fico, Orbán, ale další proruští vejlupkové by si měli uvědomit, že nežijí někde na Marsu, ale uprostřed Evropy. Že normální je válečné vrahy nepodporovat, natož s nimi spolupracovat. Pokud mají slovenští zákonodárci alespoň trochu odpovědnosti vůči vlastní zemi a vlastnímu národu, tak Fica pošlou tam, kam dávno patří. A na premiérský post to určitě není. A pokud mlčí, či to dokonce podporují, sami se proviňují.
Ing. František Laudát
