Lidovci a Člověk v tísni chtěli kazit Macinkovi radost z Trumpa. Toto „vyhrabali“

19.02.2026 11:46 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Současný nájemník Bílého domu vychválil českého ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé). A z českého prostředí už se ozývají reakce. Pochvalné, ale i jiné. Došlo i na pousmání nad Milionem chvilek pro demokracii. Poradce Motoristů pro oblast zahraniční politiky se v myšlenkách vrátil k „havlovské politice“. A naznačil, jak moc se od té doby svět změnil.

Lidovci a Člověk v tísni chtěli kazit Macinkovi radost z Trumpa. Toto „vyhrabali“
Foto: Repro Youtube
Popisek: Americký prezident Donald Trump

Anketa

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?

98%
1%
1%
hlasovalo: 14232 lidí
Prezident USA Donald Trump pochválil českého ministra zahraničí za to, jak se na Mnichovské bezpečnostní konferenci pustil do křížku s bývalou americkou ministryní zahraničí Hillary Clintonovou. A poslal pozdrav do České republiky.

A z domova už se začínají ozývat první reakce.

Lidovecký poslanec Jan Bartošek upozornil, že pochvala je jedna věc a výše českých výdajů na obranu věc druhá. Donalda Trumpa bude víc zajímat to druhé a skutečností je, že koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů, kterým Macinka předsedá, výdaje na obranu snižuje.

„Trumpa zajímá jediné: Kolik peněz dáme na obranu. A v tom vláda Macinky, Babiše a Okamury selhává. Tohle podrbání za ouškem od Trumpa neznamená nic. Naopak Macinkovo chování zhoršuje vztahy s našimi nejbližšími obchodními partnery v Evropě – Německem, Polskem…“ upozornil Bartošek na sociálních sítích.

 

 

Politolog Jiří Pehe se nad Trumpovou pochvalou Macinkovi pousmál.

„Ani oko nezůstane mezi Motoristy suché: Trump pochválil Macinku za střet s Clintonovou během debaty v Mnichově,“ napsal Pehe na sociální síti X.

 

 

Ekonom Pavel Šik se jal připomínat, jak některá česká média Macinku za jeho vystoupení na Mnichovské bezpečnostní konferenci zkritizovala. Vedle serveru Seznam se v jednom šiku postavili i opoziční politici, jako předseda ODS Martin Kupka, předseda Pirátů Zdeněk Hřib či předseda STAN Vít Rakušan.

Na rozdíl od Jiřího Pehe se Šik domnívá, že pousmát se teď může Petr Macinka a spolu s Trumpem si může říct „Hold my beer“, což lze volně přeložit jako „teď se všichni podívejte“. Doslova to znamená „podrž mi pivo“ a v anglicky mluvících zemích frázi lidé často používají v okamžiku, kdy se chtějí předvádět před ostatními.

Bývalý šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš se v souvislosti s Trumpovou pochvalou Macinkovi vysmál Milionu chvilek pro demokracii.

„Poté, co našeho ministra zahraničí Petra Macinku ocenila na své síti Truth nejodpudivější globální bytost Donald Trump,“ napsal Stoniš v narážce na slova, která v minulosti pronesl o Trumpovi stávající český prezident Petr Pavel, „nemůže být jeho ostuda větší. Hlasování o vyslovení nedůvěry vládě se chystá, demonstrace Milionu chvilek ‚Stojíme za Hillary‘ rovněž.“

 

 

Stomatolog Roman Šmucler vyčinil speciálně českým médiím.

„Jak pravila média: Macinka udělal ostudu a nikdo podstatný ho nebere vážně. Potřebovali bychom založit média, která si více všímají, co se děje ve světě, a méně řeší naši Kotlinku,“ konstatoval Roman Šmucler.

 

 

Daniel Hůle z neziskové organizace Člověk v tísni naopak varoval, že radovat se z českého úderu na Hillary Clintonovou, jaký předvedl Petr Macinka, je krátkozraké.

Chovat se jako buran k političce, která dlouhodobě Česko podporovala, jen proto, abych vlezl do zadku Trumpovi a jeho okolí si mě všimlo, je krátkozraké. Zajímavé je, kolik českých komentátorů vyzdvihují, že si Macinky MAGA všimlo,“ napsal Hůle. 

 

 

Poradce Motoristů pro zahraniční politiku Jan Zahradil, bývalý europoslanec za ODS, Macinkův výkon ocenil.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
3%
1%
hlasovalo: 54237 lidí
„Že americký prezident Trump na své sociální síti nasdílel a pochválil střet českého ministra zahraničí s americkou exministryní (a Trumpovou sokyní), je pro české PR v USA momentálně důležitější, než to, zda dáváme na obranu 2 nebo 3 %,“ zdůraznil Zahradil na sociální síti Facebook.

Trump podle Zahradila znovu ukázal, jak moc se svět proměnil. Jak moc se realita liší od liberálních představ.

„Ale hlavně se ukázalo, jak zoufale mimo je celý zdejší ‚liberální‘ proud opinion-makerů, influencerů, novinářů, intelektuálů, umělců a tzv. elit (resp. těch, kdo se za ně považují). Ti všichni, bez znalosti kontextu, bez sebemenšího vhledu do geopolitické situace ve světě, zato naplněni emocionálním odporem vůči nové vládě, se předháněli v tom, kdo Macinku silněji odsoudí. A všichni tím předvedli, jak hluboko vězí v iluzi ‚havlovské‘ či ‚hodnotové‘ politiky, v morálním kýči devadesátých let, ve fascinaci jmény minulosti (jako je značka Clinton), v nostalgii po tehdejším jednoduchém, přehledném, unipolárním světě. Jenže svět už dávno takový není a nejlépe to symbolizuje právě Trump. Naši ‚liberálové‘ to ale nevidí, či spíše nechtějí vidět. Protestují proti realitě hysterickým pokřikem a hlukem na náměstích, kde se pateticky ovíjejí kolem prezidenta republiky, z něhož si vytvořili symbol opozice proti této vládě,“ konstatoval Zahradil.

Nakonec přidal varování.

„Budiž jim to přáno. Česká zahraniční politika se jim ale nemůže a nesmí přizpůsobovat. Nebo se stane stejně irelevantní jako oni.“

Psali jsme:

Po Trumpově výroku Andrej Babiš zesměšnil Lipavského
„Zlepšil nám obraz v USA.“ Macinka tím zabodoval i v Česku
Ať puknou. Vidlák našel díru v řečech opozice o ČR a USA
Senátor Šlachta: Ministr zahraničních věcí má vystupovat jinak

 

Zdroje:

https://t.co/AY63RalAKu

https://t.co/e5QCmhTZsT

https://t.co/GCqeE7d7FM

https://t.co/vPL9Jr4ktG

https://t.co/WYDM3n5GCl

https://twitter.com/DanielHule/status/2024422944298914211?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/honzabartosek/status/2024385751769624869?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JiriPehe/status/2024417910966341981?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MarekStonis/status/2024395467757371753?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/milionchvilek?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/petr_macinka?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/smucler/status/2024419305735995694?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Trump-pochvalil-Macinku-a-pozdravil-Cesko-787296

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Clintonová , Česko , Člověk v tísni , Havel , KDU-ČSL , konzervativci , liberálové , Pehe , Šik , Šmucler , USA , Zahradil , Hůle , Bartošek , Macinka , Trump

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Vidíte situaci stejně jako Jan Zahradil?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Má Macinka páky na to, vás vyřadit ze summitu NATO?

Aspoň vám tím vyhrožuje a už víme, že to není jeho první výhružka vůči vám. Litujete toho, že jste ho jmenovat? Nebo jmenoval byste ho ještě někdy? Snad aspoň s Turkem teď definitivně necouvnete. Držím vám palce.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Jednoznačně nejoblíbenější postelové polohy ženJednoznačně nejoblíbenější postelové polohy žen Muži s větším penisem jsou pro ženy atraktivnějšíMuži s větším penisem jsou pro ženy atraktivnější

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Po Trumpově výroku Andrej Babiš zesměšnil Lipavského

10:20 Po Trumpově výroku Andrej Babiš zesměšnil Lipavského

Premiér Andrej Babiš je nadšený reakcemi, jaké ve Spojených státech vyvolalo vystoupení vicepremiéra…