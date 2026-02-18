Výborný (KDU-ČSL): Babiš podkopává důvěru v nezávislou justici a ústavní instituce

Podal jsem písemnou interpelaci na ministra spravedlnosti. Proč?
Hned v první větě programového prohlášení vlády totiž stojí, že vláda chce obnovit důvěru občanů ve stát a jeho instituce. Jak toho ale chce dosáhnout, když nejvyšší představitel vlády mluví o „politicky rozhodujících soudcích“ nebo o „politickém procesu“ v kauze Čapí hnízdo? Takové výroky z úst předsedy vlády totiž nejvíce podkopávají důvěru v nezávislou justici a ústavní instituce.
Očekávám jasnou odpověď pana ministra, jaké konkrétní kroky jeho resort podnikne k naplnění této proklamované obnovy důvěry, kterou sami nejvíce narušují koaliční aktéři v čele s Andrejem Babišem a Tomiem Okamurou.
